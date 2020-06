La confesión de Amor Romeira: "Me ofrecieron viajes de compañía con un deportista por 900 euros al día" Ecoteuve.es 30/06/2020 - 14:17 0 Comentarios

La 'gran hermana' habla en 'Sálvame' de las famosas fiestas de los futbolistas

Sálvame puso este lunes a debate las fiestas clandestinas que realizan los jugadores de fútbol. Socialité ha desvelado que muchos deportistas realizan encuentros con amigos para los que contratan a famosas de la televisión con las que, muchas veces, acaban manteniendo relaciones. Telecinco ha puesto en solfa la ética de los asistentes, ya que incluso muchos de ellos han cometido infidelidades a sus mujeres en dichas celebraciones.

El programa vespertino de Mediaset se puso en contacto con Amor Romeira, que ha confesado que ella ha asistido a ese tipo de fiestas. Eso sí, quiso dejar claro en todo momento que jamás ha cobrado por ello. La canaria aseguró que ha acudido porque es amiga de muchos futbolistas y que en alguna ocasión han contactado con ella para 'contratarla' como servicio de acompañamiento.

"No he cobrado pero sí me lo han propuesto", prometió la exconcursante de Gran Hermano, que sorpendió a Carlota Corredera al añadir otro tipo de propuestas. "Una vez me ofrecieron hacer unos viajes de compañía. Era ir a Dubái, Panamá y Milán. Cada día se podía cobrar entre 900 y 1000 euros y si accedías a hacer otro tipo de cosas, subía el caché", informó la televisiva.

Amor Romeira concluyó su intervención asegurando conocer a chicas que sí han cobrado y que se han puesto con ella para que denuncie en su nombre que el trato que les dieron no fue nada bueno. "Me dicen unas cosas, extractos, transferencias, correos... y me he quedado loca", sentenció la canaria.