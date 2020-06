Críticas a 'El Hormiguero' por la imitación de Carlos Latre a Fernando Simón: "Pablo Motos tiene fijación"

Fernando Simón ha sido desde hace varios meses el objetivo de las críticas más duras por parte de Pablo Motos desde El Hormiguero. El presentador ha cargado en más de una ocasión contra el epidemiólogo que lleva más de tres meses al frente de la lucha contra la pandemia. Tanto es así, que la semana pasada Revilla le paraba los pies en directo ante una nueva rajada y el valenciano reculaba sobre la marcha reconociendo que "ha hecho un trabajo brutal".

Por este motivo, la imitación que Carlos Latre hizo este lunes del experto generó una gran polémica entre gran parte de los espectadores del programa. El humorista se metió magistralmente en la piel de Fernando Simón y realizó un sketch en el plató de Antena 3 que Pablo Motos utilizó para intentar resarcirse de los palos que ha recibido por su dureza con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

Nada más verlo, el Simón de Latre sacó un metro para medir la distancia de seguridad entre él y el presentador. Acto seguido, comenzó a echarle en cara los dardos que le ha lanzado desde su programa. "¿Usted es el de los chistecitos? ¿Es el que dijo que parecía que había dormido en un coche? Bueno, a mí me gustó el chiste", aseguró la parodia del epidemiólogo quitándole hierro al tema.

Finalmente, Latre versionó el incidente que tuvo Simón con unas almendras durante una de sus comparecencias ante la prensa y Pablo Motos comenzó a hacerle una batería de preguntas sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer en la llamada 'nueva normalidad'. Enseguida, las redes sociales se mostraron divididas: por un lado se llenaron de comentarios negativos hacia Pablo Motos por su "fijación con Simón y por otro, de aplausos hacia Carlos Latre por su destreza a la hora de meterse en la piel del personaje.

Pablo Motos tiene fijación con Fernando Simón. Raya lo enfermizo. No hay día que no lo nombre o no lo insulte.

Cuando llevas tantos años haciendo la misma mierda te agarras a cualquier clavo ardiendo...#AlterioCastroEH basura pic.twitter.com/0OYYzvfRD5