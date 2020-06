Fani carga contra el polígrafo de Conchita tras desmentir su versión: "Nunca me lo he creído, ahora menos" Ecoteuve.es 29/06/2020 - 10:48 0 Comentarios

La concursante de 'La Casa Fuerte' se entera en directo del resultado de las pruebas

La máquina dio la razón a su tía Raquel sobre su supuesto pasado como prostituta

"Quieren un cara a cara conmigo en el Deluxe y no les voy a dar el gusto"

Telecinco sigue explotando el 'Caso Pretty Woman' de Fani Carbajo. El pasado jueves, Jorge Javier contó a la joven en La Casa Fuerte que su tía Raquel había desvelado en Sálvame su supuesto pasado en la prostitución, algo que la madrileña negó tajantemente. "A eso se dedicó ella, la señora del pelo rosa y yo la llevaba a esa casa y la recogía de esa casa. Pero yo no trabaje allí", aseguró la concursante.

Este domingo, durante el debate de La Casa Fuerte presentado por Sonsoles Ónega, el programa dio la posibilidad a su tía Maite de explicar a Fani lo que había ocurrido el sábado en el polémico polideluxe que protagonizó junto a su hermana Raquel.

"¿Quieres saber el resultado?", le preguntó a Fani su defensora en plató. "Yo tampoco es que me crea mucho lo del polígrafo, pero quiero saber que fue lo que dijo ella", respondió la también exsuperviviente.

"El resultado fue positivo. Ella dijo que lo habías hecho y la máquina dijo que decía la verdad", informó Maite mientras Fani torcía el gesto incrédula. "Me acabas de corroborar la veracidad que tiene el polígrafo. Gracias. Si antes no me lo creía, ahora mucho menos", cargó la joven en un duro ataque a Conchita que, a buen seguro, traerá cola esta semana en Sálvame.

Fani promete que no hará un 'cara a cara' con su tía Raquel

Durante la charla, Maite quiso tranquilizar a Fani dejándole claro que su hijo ignora toda la polémica: "Tu tesoro está muy resguardado, se lo está pasando bomba y no sabe nada. Quiero que sepas que como me diste poderes está todo en manos de tu abogado y se han tomado medidas. No pasa nada, está todo el orden", ha dicho la tía de la concursantes.

"Si ellos, los que han hablado, quieren un cara a cara no lo voy a hacer, no les voy a dar el gusto. Lo haré en el juzgado que es donde lo tengo que hacer", prometió Fani antes de defender su relación con Christofer. "A mí no me hace falta un hombre para salir delante. Si yo estoy con Christofer es porque quiero. Hay millones de hombres y mujeres. Él me elige a mi y yo a él. No tenemos que dar explicaciones todo el rato de si nos queremos", sentenció.