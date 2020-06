Sonsoles Ónega: "Maite Galdeano me está sorprendiendo, quiere ganar y se nota" Marco Almodóvar 29/06/2020 - 8:51 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la presentadora de 'Ya es mediodía' y 'La casa fuerte'

"Tardaremos tiempo en olvidar el trabajo que hemos hecho en la pandemia"

"El 'Merlosdrama' ha sido el momento televisivo de la gran desconexión en el confinamiento"

Sonsoles Ónega es uno de los rostros emergentes de Telecinco. La presentadora acaba de celebrar el segundo aniversario de Ya es mediodía (cerró mayo con un 14,4%, su récord histórico) y también ha aterrizado en el 'prime time' al frente de La casa fuerte. "Me lo tomo como una oportunidad, no tengo más aspiraciones".

"Tardaremos tiempo en olvidar el trabajo que hemos hecho durante la pandemia", reflexiona la periodista con ECOTEUVE.ES. "Ha sido difícil, sobre todo contar el drama de las muertes de nuestros mayores. Jamás nos habíamos enfrentado a una situación similar".

Sonsoles, que aun sigue aprendiendo en asuntos corazoneros, señala que "el 'Merlosdrama' ha sido el momento televisivo de la gran desconexión en el confinamiento". De vuelta a La casa fuerte, parece que lo tiene claro: "Maite está dando mucho juego. Tiene ganas de ganar y eso se nota, lo transmite en la pantalla".

Ya es mediodía ha cumplido dos años en Telecinco. Empezó con datos flojos, poco a poco fue creciendo y ya se ha una pieza clave en la parrilla. ¿Cómo lo ha vivido? ¿Qué ha supuesto en su carrera?

Han sido dos años de aprendizaje continuo. El programa se ha ido moldeando con el tiempo hasta encontrar su espacio y su identidad. Todo el equipo ha hecho un esfuerzo importante, a todos se lo agradezco, porque estamos creciendo juntos.

¿Con qué entrevista o momento se queda de todo este tiempo?

Ha habido muchos. No podría elegir solo uno. Sin duda, tardaremos tiempo en olvidar el trabajo que hemos hecho durante la pandemia.

La vimos romperse en directo en los primeros días de la pandemia. ¿Cómo mantuvo la compostura día a día durante estos meses? ¿Al final el cuerpo se hace a las malas noticias?

No debería. Debemos mantener intacta nuestra capacidad de emocionarnos, de sentir lo que siente el protagonista de la información. Ha sido difícil, sobre todo contar el drama de las muertes de nuestros mayores. Jamás nos habíamos enfrentado a una situación similar.

Sobre la parte Fresh: hace un tiempo nos dijo que hizo un 'máster' en crónica social. ¿Ya se consideras una experta?

¡Qué va! Aprendo cada día. Es un área que genera información constante. ¡Te desconectas un día y pierdes el hilo!

¿Cómo afronta los culebrones más corazoneros, como los enfados de Alba Carrillo o el 'Merlos Gate'?

El 'Merlosdrama', como lo bautizamos en Ya es mediodía, ha sido el momento televisivo de la gran desconexión durante el confinamiento. La verdad es que lo vivimos como el resto de españoles: una válvula de escape, siempre necesaria entre tantísimo sufrimiento.

Vamos con La casa fuerte. ¿Siente que es el rostro emergente de Mediaset? ¿Se lo has tomado como un ascenso o como una oportunidad? ¿Da vértigo?

Es, sin duda, una oportunidad de seguir aprendiendo y te aseguro que lo hago en cada programa. Es un formato muy exigente, muy distinto a todo lo que había hecho hasta ahora, así que oír, ver y aprender.

¿Cómo reaccionó su entorno al enterarse que presentaría el reality? ¿Recibió algún mensaje negativo de algún compañero de periodismo político?

La verdad es que no. Lo entendieron como yo.

Siempre la preguntamos por si se ve como heredera de Ana Rosa, pero ahora ¿se ve repartiéndose los platos fuertes de 'prime time' de Telecinco con Jorge Javier?

¡No se me pasa por la cabeza! Es una oportunidad, insisto, que voy a aprovechar a tope y no tengo más aspiraciones.

¿Cómo es enfrentarse a personajes como Maite Galdeano, Oriana...? Al final, las peleas de estos personajes no se diferencian mucho a las que tienen los políticos en la actualidad, ¿no?

¡Pero cuesta más callarlos! Son peleas distintas. Me está sorprendiendo mucho Maite Galdeano. Creo que está dando mucho juego. Tiene ganas de ganar y eso se nota, lo transmite en la pantalla.

¿Qué concursante ha significado un verdadero descubrimiento?

En realidad a las que más conocía es a Yola y a Leticia y creo que también están demostrando ser profesionales del medio. Nos están dejando grandes momentazos.

¿Con qué personaje público se encerraría en una casa un mes?

No me quiero desdecir de una pareja que ya había elegido, Carlos Herrera y el alcalde Martínez Almeida, pero puedo improvisar a otro personaje clave en nuestra política: Alberto Núñez Feijoo.

Ha vuelto a las librerías con Mil besos prohibidos, su sexta novela. ¿Es difícil compaginar todas sus facetas? ¿Cómo se organiza?

La organización es básica para poder llegar a todo sin olvidar lo importante, que es la familia. Siempre he escrito, no me cuesta hacerlo. Así que vas robando horas. ¡Siempre las hay!

Por último, ¿sabe algo de la adaptación de Después del amor?

La verdad es que no. No te puedo decir otra cosa.

