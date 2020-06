Afines a Vox, contra Iñaki López por la supuesta pedrada a una diputada en Sestao Ecoteuve.es 28/06/2020 - 16:22 0 Comentarios

Los ultras cargan contra el presentador vasco de La Sexta por sus tuits

Durante los altercados en Sestao entre ultraizquierda nacionalista vasca y ultraderecha por el mitin que iba a dar la formación Vox, Rocío de Meer, diputada de dicho partido, resultó presuntamente herida por una piedra en la cara. Esto ha provocado multitud de opiniones en redes, entre ellas, la de Iñaki López (La Sexta Noche), que ha incendiado a los afines a la formación verde.

Y es que tras el suceso, el presentador vasco publicó un tuit, contestando al portavoz de Facua, Rubén Sánchez, quien se preguntaba si los de Abascal intentaron "lograr alguna reacción violenta insultando a los vecinos que se manifestaban contra el fascismo".

"Es mejor no ir. No caer en provocaciones. No hacer el caldo gordo, ni regalar titulares. No victimizar. El mitin hubiera quedado en una anécdota. Breve, sin mayor eco y cuatro participantes. Ahora, es treding tópic", escribió Iñaki López.

Insultado por redes sociales

Su respuesta no ha gustado a los simpatizantes de Vox, que han llegado a lanzarle insultos por las redes.