Loquillo dice en 'La Sexta Noche' que mandaría a los políticos al 'Ministerio del Tiempo' Ecoteuve.es 14:21 - 28/06/2020 0 Comentarios

Cree que los dirigentes se olvidan del sector cultural, en concreto, del musical

El cantante, molesto con los políticos en La Sexta Noche, hizo referencias a la aclamada serie de TVE El Ministerio del Tiempo: "El comportamiento de los políticos ha dejado mucho que desear, mientras que el de ciudadanía ha sido ejemplar". Además, criticó la poca empatía de éstos con el sector cultural.

Loquillo ha criticado ante Iñaki López el comportamiento de los políticos durante la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, sentenciando que "ha dejado mucho que desear", sin embargo, ha resaltado que "el de los ciudadanos ha sido ejemplar".

Lea también: "Hay motivos para investigar": la contundente declaración de Pedro J. sobre el Rey emérito

"No soy de los que se van quejando. Lo más importante es crear empatía, y es cierto que no ha existido por parte del Gobierno. Ha faltado comunicación por parte del Ministerio de Cultura. El sector de la música es un sector olvidado, y eso es real", ha afirmado el artista rockabilly.

"Los enviaría al Ministerio del Tiempo"

"Yo hago siempre el chiste de a muchos los enviaría al Ministerio del Tiempo para que recordaran las situaciones que ha vivido este país", ha confesado.

El Loco ha declarado que "en este momento, hace falta transmitir confianza, las ganas de que tenemos de salir juntos de esto, y no dejar a nadie atrás".

"Y tenemos que ver empatía. No me voy a cansar de repetir que se abran las puertas y empecemos desde cero, porque la industria va a empezar desde cero", ha observado uno de los mayores exponentes de la Movida Madrileña.

Rock and roll star

El cantante estará en el madrileño Wizink Center el 3 de julio con un concierto benéfico para el Banco de Alimentos: "Recibimos la propuesta del Wizink y evidentemente, no me lo pensé dos veces y reuní a la banda. Les dije que somos la mejor banda de rock and roll del país, y había que estar a la altura de las circunstancias y dar lo mejor de nosotros mismos", ha recordado.

"El concierto más importante"

Admite que es toda una "una responsabilidad". "Posiblemente estemos ante el concierto más importante de nuestras vidas. Todo lo que se recaude va a ir al Banco de Alimentos de Madrid, pero no podemos olvidar que esto es una forma clara de decir que tenemos que avanzar, que la industria tiene que ponerse a la altura de las circunstancias, y dar la cara en un momento tan terrible como este", ha revelado.

Canciones, alimento del alma

"Vamos a llevar la poesía a todas partes. Los artistas nos vamos a adaptar la situación, pero sobre todo, vamos a querer que el público sepa que vamos a estar ahí, que lo vamos a hacer con responsabilidad, y que hay que llenar los espacios, porque las canciones son el alimento del alma", ha defendido Loquillo.