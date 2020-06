La lluvia de zascas de Ana Milán a Pablo Motos que triunfa casi una década después Ecoteuve.es 13:40 - 28/06/2020 0 Comentarios

La actriz, que se viraliza en redes sociales, le vaciló muchísimo en 'El Hormiguero'

Lo que toca Ana Milán se convierte en oro, y es que, últimamente, triunfa con sus stories y demás contenidos en redes sociales, habiéndose convertido en toda una influencer. Lo que nadie se esperaba es que en apenas un par de días, una entrevista suya rescatada de hace casi 10 años en El Hormiguero, acumularía más de un millón de visitas y subiendo, porque no deja de dar memes y compartirse.

Parece mentira, pero ya hace nueve años de la última vez que Ana Milán acudió a El Hormiguero a divertirse, donde dio una entrevista llena de zascas al entrevistador y se atrevió a jugar con el idiotizador, que aún sigue usando el veterano programa de Atresmedia.

Lea también: Revilla para los pies a Motos al meterse con el doctor Simón

La actriz fue al programa de Trancas y Barrancas a presentar su libro, titulado Sexo en Milán.

En la entrevista, Milán se comió al presentador valenciano y sus comentarios sobre el libro y las mujeres, porque la intérprete tiene una rapidez mental para el humor, que ya quisieran algunos cómicos.

"Vaya m***** de promo te hicieron"

La actriz, lejos de amilanarse, no dejaba de soltar zascas a Motos sobre afirmaciones de su libro o del presentador, como "aunque una mujer tenga cinco bolsos sin estrenar, se tiene que comprar otro más"; "es que cada día estás más guapa, ¿Y si se da el caso de que cada día está más fea?"; ; "¿Cómo eres tan rara, ¿Tú has visto el libro que has escrito?". Pero el mejor sin duda, fue cuando Motos le confesó haber escrito ya él ocho libros, a lo que Milán contestó: "Pues yo no tengo ninguno, vaya m***** de promoción que te hicieron".