Jorge Javier sí se calla ante Lolita cuando ésta afirma que el 8M "no tenía que haberse permitido" Ecoteuve.es 11:02 - 28/06/2020 0 Comentarios

El presentador se atreve con Belén Esteban si discrepa, pero no con Lolita Flores

Lolita Flores ha visitado el Deluxe para hablar de su confinamiento; de si estaría dispuesta a ir a Supervivientes; y también se ha mojado sobre la celebración de la marcha feminista del 8M en plena era del coronavirus. Jorge Javier, al contrario que cuando Belén Esteban criticó al Ejecutivo, ha enmudecido ante las críticas de la cantante y actriz y no se ha atrevido a entablar una discusión.

"No somos perfectos, pero sí está claro que si esto lo sabían desde hace tiempo, tenían que haber puesto medios, no tenían que haber dejado una manifestación el 8 de marzo. Tenían que haber puesto medios y mascarillas en las farmacias", ha declarado la hija de 'la Faraona'.

Lea también: Jorge Javier Vázquez, vilipendiado y alabado a la vez por su defensa del Gobierno ante Belén Esteban

Para la intérprete, el Ejecutivo de coalición del PSOE-Podemos debía proporcionar "información más abierta, porque creo que los españoles nos hemos portado divinamente. Somos el país, según la OMS, que mejor se ha portado en el confinamiento", ha afirmado la artista.

Jorge Javier calla y otorga

A pesar de todas estas pullas, Jorge Javier no se ha atrevido esta vez a decirle a la entrevistada que no le permite esas declaraciones, sino que se ha callado todo, lo contrario que hizo la semana pasada, cuando reventó contra Belén Esteban por criticar ésta la gestión de la crisis del nuevo coronavirus por parte del Gobierno. Unas declaraciones las de la de San Blas, en consonancia con estas mismas de Lolita Flores. ¿Doble vara de medir de Jorge Javier según a quién entreviste?

A salvo en La Moraleja

En cuanto a la cuarentena, Lolita se ha sincerado con el presentador catalán: "He llorado mucho". Además, ha "echado mucho de menos" a su círculo más cercano y ha confesado que "tenía mucho miedo de salir a la calle", por lo que se quedó en su casa, situada en la exclusiva y pudiente urbanización de La Moraleja.

'No' a participar en realities

Lolita, como el resto de elenco, no ha podido seguir en la octava edición de Tu cara me suena en Antena 3. Ante esto, Jorge Javier, consciente de que el concurso de Atresmedia no vuelve hasta octubre, le ha propuesto a la cantante participar en alguno de los realities de Mediaset, como Supervivientes 2021. Una propuesta que Lolita ha rechazado: "Yo no sirvo para eso. No puedo, yo tengo que vivir mi vida", ha zanjado.