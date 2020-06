Dani Mateo se convierte en Jesulín de Ubrique en 'Zapeando' y canta a pleno pulmón 'Toda' Ecoteuve.es 16:33 - 27/06/2020 0 Comentarios

Todo, por confundir en 'Ahora caigo' a Rosalía con Jesulín

Ayer, los colaboradores de Zapeando y el presentador, Dani Mateo, se animaron a cantar el one hit wonder del torero Jesulín de Ubrique, Toda. Bueno, no todos ellos, porque a Anna Simon le pudo la vergüenza propia y ajena: "¿Pero qué es esto?", se preguntaba, sorprendida.

Todo empezó cuando Zapeando enseñó a una concursante de Ahora Caigo que confundió al torero andaluz Jesulín de Ubrique con la cantante catalana Rosalía al preguntarle por el disco de El Mal Querer.

Ante tal confusión, Dani Mateo aprovechó el momento para interpretar Toda.

"Es la Rosalía de Ambiciones", declaraba la colaboradora Valeria Ros, que junto a los zapeadores Miki Nadal y Maya Pixelskaya se pusieron a entonar la canción con el humorista.

Sin embargo, Anna Simon se mostraba contrariada: "¿Pero qué es esto? ¿Tú no decías que no te sabías la letra de ninguna canción?", preguntaba a Mateo, que ha dicho en otras ocasiones que, por ejemplo, de las canciones en inglés, tan sólo conoce la primera estrofa.