La reputada viróloga Margarita del Val, del CSIC, alerta a Ana Rosa: "La nueva oleada, muy cerca" Ecoteuve.es 15:40 - 27/06/2020 0 Comentarios

La científica, contundente, recuerda que hay contagiados transmitiendo el virus

Margarita del Val, científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas advirtió en El programa de Ana Rosa sobre la cercana nueva oleada del SARS-CoV-2, y se mostró sorprendida por tantos rebrotes tan rápidamente en España. También recalcó que el calor no evitará que el virus siga extendiéndose.

Margarita del Val ha revelado que la nueva oleada del coronavirus "está muy cerca", y que de momento se desconoce "qué brote puede ser el que se nos vaya de control", que podría tratarse de cualquiera de los actuales rebrotes que se están conociendo cada día en distintos puntos geográficos de España.

Lea también: Las teorías antivacunas de Bosé, Bunbury y demás sobre el 5G, Bill Gates y el mercurio, desmontadas en La Sexta

La experta, además, ha hecho hincapié en que no se puede confiar en que el calor reduzca el esparcimiento del nuevo coronavirus porque, admite, "no se prevé que el calor arregle prácticamente nada".

Irresponsabilidad y rebrotes

"Lo importante es que los comportamientos favorezcan el control del virus. Hay demasiadas excepciones que están causando brotes", ha destacado la prestigiosa investigadora, haciendo referencia a aquellas actitudes temerarias, irresponsables e insolidarias que están generando los rebrotes.

Lea también: "Barra libre, cementerio abierto": la advertencia del profesor Figueras del CSIC sobre las playas

La viróloga expuso en el espacio televisivo que cree que como la gente no ve el virus, no percibe el riesgo que entraña. Pero ha recalcado que éste "proviene de cualquier sitio, y no se sabe por dónde puede llegar", incluso, "puede llegar por las personas más cercanas, en cualquier momento", lamentaba la especialista en Bioquímica.

Contagiando el virus sin saberlo

La experta ha afirmado que ni ella misma se esperaba tantos nuevos focos tan rápidamente, y ha avisado de que hay "personas contagiosas transmitiendo el virus" hasta sin saberlo.

A su juicio, además, ha recalcado que la medida más importante para controlar el virus no es hacer PCR de forma masiva, sino mantener en todo momento las medidas de distanciamiento, seguridad e higiene para prevenir contagios.