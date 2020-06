'Los Simpson' y 'Padre de familia' ya no tendrán actores de doblaje blancos para personajes negros

Las protestas del movimiento Black Lives Matter a raíz de la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco no sólo afectan a las estatuas de colonos y a productos como el Cola-Cao o los Conguitos y muchos otros en EEUU, sino que han afectado a la industria audiovisual, en concreto a dos productos longevos de la Fox como son Los Simpson y Padre de Familia, que ya pertenecen a Disney.

Tras el escándalo de Lo que el viento se llevó por su retirada de HBO por considerarla algunos colectivos racista (aunque ya la han repuesto en catálogo), los últimos afectados por la polémica son los actores de doblaje de los dibujos animados.

Lea también: Matt Groening confirma que Apu no será eliminado de la serie

Así, Los Simpson y Padre de familia, además de Big Mouth y Central Park han dicho que no usarán actores ni actrices de doblaje blancos para personajes negros o racializados.

Mike Henry, que daba la voz a Cleveland en Padre de familia, ha dimitido, como ha dicho él mismo en Twitter con el siguiente mensaje: "Ha sido un honor interpretar a Cleveland durante 20 años. Adoro al personaje, pero un personaje de color debería estar interpretado por una persona de color. Por eso mismo, me alejo del papel".

It's been an honor to play Cleveland on Family Guy for 20 years. I love this character, but persons of color should play characters of color. Therefore, I will be stepping down from the role. pic.twitter.com/FmKasWITKT