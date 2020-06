Patiño lo da todo: dedo cortado en directo, éxtasis de la croqueta desestructurada y 'No dejes de soñar' Ecoteuve.es 27/06/2020 - 10:59 0 Comentarios

La colaboradora no ha perdido un diente esta vez, pero cree que ha sufrido un derrame en otra zona

Si hay dos buques insignia del show en La última cena,ésas son Lydia Lozano con sus pelucas y distintas versiones de El chuminero; y, cómo no, María Patiño: esta vez no ha sido ni una paliza al pulpo; ni cantar Pasión de Gavilanes; ni hacer pasta fresca metiendo el sobaco; ni la pérdida de un diente en directo como en el Deluxe, pero ha vuelto a salir lesionada y ha asustado a Terelu a medianoche. ¿Acabará la temporada de una pieza?

María Patiño estaba intentándolo con el solomillo Wellington de Jorge Javier y Belén Esteban que la de San Blas dedicó a su yerno inglés, cuando notó que algo le pasaba en un dedo. "¡Mira, Jorge, me está saliendo sangre!, ¡Estoy sangrando!, ¡Se me está poniendo morado!, ¿Qué me pasa?, ¡Es un derrame!", gritaba la presentadora.

A lo que añadía: "Me ha dado un derrame al cortar el solomillo". Alarmados todos, como ya pasó hace unos días cuando Patiño perdió una paleta en directo al morder un osito de gominola duro de Lydia Lozano, se han acercado e incluso le han lavado la herida, pero Carlota Corredera, más precavida -o alarmista que nadie- ha decidido llamar en directo al doctor Sánchez Martos, el médico divulgador de Sálvame.

El doctor entra en directo

El doctor, viendo la lesión por la tele en directo como ya hiciera su dentista hace unos días ante el incipiente mellado frontal, ha descartado una alergia al plato de Jorge y Belén, y le ha dicho a María Patiño que se tranquilizase, se lavara la herida y se aplicara una gasa.

María Patiño con el dedo sangrando y Carlota Corredera con un pañuelo en la cabeza llamando al doctor en directo para preguntarle por ello



Me quedo:___#LaUltimaCena6 pic.twitter.com/aEgRG49CWn — Srta Picky (@SrtaPickyGH) June 26, 2020

María Patiño ha probado la cena de Belén Esteban y de Jorge Javier Vázquez y le ha empezado a sangrar un dedo. Esto es una señal. #Surrealista #MeQuedoLoco

#LaUltimaCena pic.twitter.com/s7h1C1TqKu — Fox Mulder ???? (@IamMulderXFiles) June 26, 2020

María Patiño: ''Noto como que el hojaldre me destroza por dentro''



(Empieza a sangrar justo al decir eso y se pone histérica)



JJV: ''Uy, parece que tienes cangrena''



JAJAJAJA #LaUltimaCena6 — Ángela Portero Fans (@AngelaPorteroCF) June 26, 2020

María Patiño: Estoy sangrando por el dedo

Alguien: Es un derrame

Carlota Corredera: *llama a un médico a la 1 de la mañana*

Begoña: Era mierda del anillo

Anabel Pantoja: Yo quería venir a lo de María, pero no le han dejado, que yo soy socorrista#LaUltimaCena6 — Os???R?????Cucú???? (@Oscar_rozadio) June 26, 2020

Carlota con una servilleta en la cabeza.



Maria Patiño con una herida en la mano causada según ellos, por un hojaldre come carne.



Anabel casi muerta en el baño ya.



2020/ Historia de España. #LaUltimaCena6 — Sour Candy???? (@sourcandy_boy) June 26, 2020

Lydia Lozano, por su parte, lejos de tomarse la situación en serio, bromeaba con lo exagerada y asustadiza que es su compañera, hablando de "amputar por un Wellington, gangrena".

Lydia Lozano riéndose del dedo de la Patiño



No puedo más JJJAJAJAJA #LaÚltimaCena6 pic.twitter.com/Vow0XwUxpY — GOSSIP Boy ?????? (@JuanjoElCotilla) June 26, 2020

Más llamadas de madrugada

Nuria Marín, además, propuso jugar a verdad o atrevimiento, y a María Patiño le ha tocado llamar a Terelu Campos para proponerle ser chef o invitada en el programa.

"¡La madre que os parió, qué susto!"

Sin embargo, la llamada ha tardado mucho, ha descolgado a las 12 de la noche y Terelu, cuando la ha visto, se ha asustado: "¡La madre que os parió, qué susto! Pensaba que pasaba algo malo".

Terelu no ha dado una respuesta, ni que sí, ni que no, pero ha dejado la puerta abierta a colaborar en el programa revelación.

"¡Es una croqueta!" al ritmo de No dejes de soñar

Pero además de los sustos y accidentes tan comunes en Patiño, otro de los momentazos que han generado memes y que se ha vuelto viral en redes ha sido el éxtasis o revelación de la croqueta deconstruída -o desestructurada, como dijo Corredera- que tuvo la de Socialité al ritmo de No dejes de soñar: no dejaba de gritar, tras probar el primer plato (y saborearlo un buen rato, con intriga y expectación) "¡Esto es una croqueta!, ¡Lo habéis conseguido!". Surrealista, entretenimiento puro y duro, sin ínfulas, porque sí. Sálvame en estado puro.

María Patiño lo ha vuelto a hacer: "No dejes de soñar, versión croqueta" #LaÚltimaCena6 pic.twitter.com/nmZ3mHKZX6 — GOSSIP Boy ?????? (@JuanjoElCotilla) June 26, 2020