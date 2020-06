Cristina Cifuentes da la cara por Belén Esteban y lanza un 'recadito' a Jorge Javier y Kiko Matamoros Ecoteuve.es 26/06/2020 - 17:22 0 Comentarios

La expolítica escribió un mensaje al presentador durante la bronca, pero él no reveló todo el contenido

La tremenda bronca política entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban ha movido los cimientos de Telecinco... y del panorama nacional por ejemplificar la polarización que sufre España tras la crisis sanitaria con el coronavirus. Ahora, quien se ha mojado en el asunto ha sido Cristina Cifuentes.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid se vio metida en el ajo cuando el presentador desveló a Belén que ella y Carmen Lomana le habían escrito para comunicar que aplaudían las palabras de la colaboradora en contra del Gobierno. Fue entonces cuando él la llamó Cayetana.

Aprovechando su intervención en Ya es mediodía, Cifuentes se ha posicionado en favor de la Princesa del Pueblo: "Es verdad que le mandé a Jorge un mensaje porque a mí, el discurso de Belén, en líneas generales, estuvo muy bien y dijo lo que le parecía".

"Creo que en la tele cada uno tiene que da su opinión con libertad y ella, con vehemencia, expresó una opinión que coincide con muchísima gente en España", afirmó Cifuentes para a continuación desvelar el contenido del mensaje que escribió a Jorge.

"El mensaje se lo mandé para decirle 'oye, que me ha gustado mucho el discurso de Belén, pero como ella dijo que todos los políticos son unos sinvergüenzas, que no hay ni un solo político en este país que jamás ha renunciado a ninguna de sus prebendas, le recordé que yo renuncie a mi sueldo vitalicio y aprobé por ley que a todos los expresidentes de la Comunidad de Madrid se nos quitara el coche, el conductor y demás. Eso hay que recordarlo, pero eso no se dijo".

Cristina Cifuentes: "Estoy del lado de Belén Esteban"

Cifuentes también ha señalado que Kiko Matamoros se equivocó al decir que ella "privatizó las ambulancias" y no rectificó en antena. Y ha terminado: "Yo estoy del lado de Belén porque políticamente discrepo absolutamente de Jorge, aunque él me cae muy bien, tengo buena relación personal y le tengo cariño".

"Eso no quita que Jorge lleva todo el confinamiento diciendo que el Gobierno no lo ha podido hacer mejor y que luego llegue otra persona y da una opinión diferente... tan respetable es una opinión como otra", ha asegurado. "Me encuentro más cerca de la de Belén porque creo que el Gobierno no ha gestionado nada bien esta pandemia".

