El espectacular enfado de Paz Padilla en 'Sálvame': "¿Por qué hay gente que me hace sentir tan mal?" Ecoteuve.es 26/06/2020 - 13:44 0 Comentarios

El aplaudido alegato de la presentadora de Telecinco contra los irresponsables

"Eres joven, valiente y sano; pero a lo mejor yo no, ni tu madre, ni tu abuela", ha estallado Paz Padilla en Sálvame ante quienes no cumplen las medidas higiénicas ni de distanciamiento para evitar posibles rebrotes. Su alegato ha sido muy aplaudido en redes ante su crudeza y hartazgo.

Breve, contundente, sencillo y claro discurso en Sálvame contra los irresponsables e insolidarios, causantes de los rebrotes por saltarse las leyes concernientes a las medidas contra el coronavirus.

Lea también: "Porque le dará pasta": Pablo Chiapella y Paz Padilla, pillados sin saber que seguían en directo

La presentadora, con semblante serio, ha enviado un duro y directo mensaje desde el plató de La fábrica de la tele: "¿Por qué hay gente que me hace sentir tan mal?, ¿Por qué yo voy con mi mascarilla y los veo a ellos sin ella?".

Paz Padilla: "Yo sí tengo miedo a enfermar"

"Me dicen: 'Ah, esto no pasa nada, yo tengo anticuerpos'. Y yo le digo: 'Igual tú no tienes miedo a enfermar, pero yo sí. Yo tengo derecho a venir a trabajar, yo quiero cuidar mi salud, no me hagas sentir mal cuando te digo que te pongas la mascarilla, por favor, que es obligatoria", ha argumentado la humorista andaluza.

"Hazlo por nosotros, no seas tan egoísta cariño", ha pedido la presentadora a quienes no llevan mascarilla https://t.co/fz8nbJ83lI — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 25, 2020

Padilla ha vuelto a repreguntarse, consternada: "¿Por qué me haces sentir que yo soy la mala, cuando el que se tiene que sentir mal eres tú, cariño? Eres tú el que no está respetando a los demás, el que no está protegiendo a nadie", puntualizaba.

"A lo mejor yo no soy joven, sana"

La presentadora ha apelado a la responsabilidad. "Eres joven, valiente, sano, pero a lo mejor yo no, ni tu madre, ni tu abuela. Hazlo por nosotros. No seas tan egoísta, cariño", ha soltado, declarando después: "Ufff, ya lo he dicho".

La humorista permaneció en casa durante todo el estado de alarma, en estricto confinamiento, a pesar de que la mayoría de sus compañeros acudieran a plató.

Confinada y haciendo mascarillas

La presentadora se dedicó a confeccionar mascarillas con la ayuda de sus familiares, para ayudar a frenar la falta de material sanitario en los hospitales de nuestro país. Y es que Paz Padilla empatiza mucho con el sector sanitario, ya que antes de ser descubierta para trabajar en televisión trabajaba en él.