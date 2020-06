"Vas marcando paquete": Ana Rosa sonroja a Carlos Sobera con un picante comentario Ecoteuve.es 26/06/2020 - 13:31 0 Comentarios

El presentador de 'First Dates' dará el pregón del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid

El presentador Carlos Sobera, el waterpolista Víctor Gutiérrez, y las actrices Isabel Torres, Daniela Santiago, Jedet, Lola Rodríguez e Itziar Castro serán algunos de los pregoneros de la edición virtual de las fiestas del Orgullo Madrid de este año.

Con ello, los organizadores del Orgullo recurren al elenco de protagonistas de la serie Veneno y a otros rostros conocimos como Sobera o Castro, que en este caso también actúa en la serie Por H o por B.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y COGAM, Colectivo LGTB+ de Madrid, convocarán la manifestación del Orgullo LGTBI estatal el sábado 4 de julio a las 19 horas, de manera virtual y bajo el lema 'Sororidad y feminismo para TRANSformar. ¡Mujeres lesbianas, trans y bisexuales en acción! ¡Por las más vulnerables!'.

Este viernes, los pregoneros se encontraban grabando el discurso que darán para dar el pistoletazo de salida a la reivindicativa fiesta y Ana Rosa conectó en directo con Carlos Sobera para conocer sus primeras impresiones. "Oye, qué camisa más bonita llevas", le hizo saber la presentadora al conductor de First Dates.

"Estreno vaquero nuevo también, por si quieres opinar", respondió irónico el vasco mientras la realización le hacía un paneo vertical. "Te queda bien, vas marcando paquete", le soltó Quintana mostrando su lado más pícaro ante las cámaras de Telecinco. "¡No! ¡No! En absoluto", dijo sonrojado Sobera, haciéndole saber que la ha seguido mucho durante el confinamiento.

Un Orgullo LGBTIQ+ virtual

Según las entidades convocantes, este año en el que la crisis provocada por el Covid-19 ha "agravado muchas de las discriminaciones que ya sufrían" las personas LGTBI y ha dejado a las personas del colectivo "más vulnerables en situaciones de extrema necesidad".

"El Orgullo LGTBI es más necesario que nunca e inundará las calles con las reivindicaciones del colectivo desde las nuevas posibilidades que nos ofrece la tecnología", han desgranado en su página web.

Además, en el marco del año temático '2020, Mujeres LTB: Sororidad y Feminismo', las mujeres lesbianas, trans y bisexuales ocuparán "su espacio al frente de la lucha por los derechos del colectivo", de manera que la pancarta de cabecera de esta marcha virtual estará encabezada por "grandes activistas".

La manifestación evidenciará que "no hay una única forma de ser mujer" y pondrá de manifiesto que "el feminismo no segrega, ni entre mujeres, ni entre personas, que no cuestiona identidades y que, como no puede ser de otra manera, es defensor de los derechos humanos".

En este sentido, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, y la presidenta de COGAM, Carmen García de Merlo, explican que en este Orgullo de mujeres, las mujeres lesbianas, trans y bisexuales "reivindican ser derecho a ser quiénes son, a expresar libremente su género, a elegir sus relaciones afectivo-sexuales, a decidir si quieren o no ser madres, a tener un trabajo digno, a no ser discriminadas por situarse fuera de la normatividad y a recibir la atención sanitaria que necesitan".

"En definitiva, reivindicamos nuestro derecho a ser consideradas y tratadas como ciudadanas de primera. Esto es feminismo, una estrategia impulsada por mujeres diversas a lo largo de décadas en favor de la igualdad. El feminismo es necesariamente trans-inclusivo o no es feminismo", han asegurado.

El Comité Organizador del Orgullo Estatal LGBTI acordó celebrar las Fiestas del Orgullo de Madrid en 2020 de manera virtual entre el 1 y 5 de julio, es decir, en las fechas previstas antes de la crisis del Covid-19 que obligó a redefinir el formato del evento. Además, se realizarán acciones online el día 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI.

"El Orgullo Estatal quiere homenajear a toda la ciudadanía y trasladar un mensaje global de fuerza, apoyo, visibilidad y esperanza, especialmente, a todas las personas del colectivo LGTBI que más están sufriendo esta emergencia socio-sanitaria actual", sostiene el Comité organizador.