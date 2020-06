Carmen Porter retoma el 'Live' sin Íker, "quemada": "No neguéis el COVID-19 ni las muertes" Ecoteuve.es 26/06/2020 - 13:09 0 Comentarios

La excepcional situación del resurgir de focos de nuevo coronavirus obliga a la comunicadora a rescatar el espacio

Íker Jiménez y Carmen Porter se despidieron de la primera temporada de Milenio Live hace apenas un par de días, sin embargo, la presentadora madrileña y subdirectora de Cuarto Milenio se puso al frente de los mandos de la nave ayer, en solitario, ante los alarmantes rebrotes del SARS-CoV-2, porque aseguró, le "hierve la sangre" ante la "irresponsabilidad". Además, dio a entender que lo rescataban para emitir semanalmente de nuevo, sin darle descanso.

Íker Jiménez y Carmen Porter ya avisaron durante la despedida de temporada de Milenio Live hace apenas unos días de que volverían si así lo requería la actualidad informativa, además de soltar el bombazo de que se pasaban al mundo del coaching, abarrotado de influencers y televisivos, con un curso online sobre entusiasmo, "vampiros psíquicos" y crecimiento personal.

Pues bien, este aviso tan espeluznante se hizo realidad demasiado pronto, ayer, a las 22:00 horas y un jueves, en lugar del horario tradicional de las 24:00 horas los viernes. La vuelta del Live, asimismo, acortó su duración, oscilante normalmente entre las 2 horas 30 minutos y las 3 horas, a tan solo 90 minutos.

"Lo avisábamos y lo cumplimos, aquí estamos de nuevo. Todas las alarmas se han encendido esta tarde, y hemos decidido hacer este especial, porque es para preocuparse. Pensábamos que nos podríamos ir de vacaciones para descansar, pero hemos tenido que volver, por todo lo que está pasando", explicaba Porter en el inicio del formato emitido a través de streaming por Youtube y MTMad.

Presenta sola: "Me hierve la sangre"

SAlgo que ha llamado la atención de la ya conocida como tribu milenaria ha sido la sonada ausencia del periodista vasco al ver cómo Porter conducía ella sola el programa, y la propia comunicadora madrileña contestaba a las elucubraciones: "Me hierve la sangre, y por eso hago yo el programa. Nos vamos a ir turnando Íker y yo, y hoy lo hago yo, porque estoy que reventaba", aseguraba.

"Nos vamos a quedar en casa"

"Cuando mi hermano me ha mandado unas imágenes de la irresponsabilidad de la gente en una discoteca, he dicho 'hoy hago yo el programa, Íker'. Así va a ser la cuarentena que vamos a llevar, porque nos vamos a quedar en casa. Una vez los hará él, otra vez yo, y otras veces, juntos", puntualizaba visiblemente cabreada con la situación.

"Irresponsabilidad", "¿Nadie hará nada?"

La presentadora, indignada por los rebrotes, presumiblemente ocasionados por los insolidarios e irresponsables que no han aprendido la lección a pesar de las pérdidas de vidas y de la economía, declaraba: "¿Nadie va a hacer nada para que el contagio no sea masivo a nivel mundial? No neguéis que hay COVID-19, no neguéis las muertes. Así no vamos a poder salir nunca de casa (...). Es una auténtica vergüenza, y tendrían que tener miedo de ir a una UCI, no puedo llegar a creer la irresponsabilidad".

Mas Live que nunca.

La presentadora, que había abandonado el tema del SARS-CoV-2 ante la caída de demanda de ese tipo de información al cesar el estado de alarma, y que lo ha retomado al ver que el filón ha resurgido con los rebrotes se confesaba, admitiendo estar "quemada".

Llama "videntes" a los policías

"¿Hemos abierto fronteras y ya vale todo? ¿Ya puede entrar todo el mundo? No se hacen tests, tan solo en los aeropuertos te toman la temperatura, que bueno, con un paracetamol tú no tienes fiebre y no tienes COVID-19, puedes pasar perfectamente. Luego está la figura de los 'videntes' porque a ojo, los policías tienen que decir 'me parece que éste tiene COVID-19, me parece que éste no', cuando no lo saben ni los médicos, ¿Cómo lo van a saber las fuerzas de seguridad? Es que hay cosas que no entiendo, y la verdad, es que estoy bastante quemada con estas noticias de las últimas semanas".