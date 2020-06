Pablo Motos ataca más a Fernando Simón y Revilla le para los pies: "Estás obsesionado con los PCR" Ecoteuve.es 11:45 - 26/06/2020 0 Comentarios

El presentador de 'El hormiguero' choca con el presidente de Cantabria sobre el experto

Miguel Ángel Revilla cerró la semana en la que El hormiguero inició su 'nueva normalidad' con la vuelta del público al plató. El político protagonizó un intenso debate con Pablo Motos a cuenta de Fernando Simón y, de hecho, tuvo que parar los pies al presentador por sus nuevas críticas, dos días después de decir es que "el único doctor del planeta que piensa que los PCR no sirven para nada".

Motos continuó cargando contra el epidemiólogo afirmando que cometió "una negligencia sanitaria" al afirmar en marzo que las mascarillas no eran necesarias. "Si Fernando Simón dice que no hace falta mascarilla, no está atendiendo a criterios sanitarios, sino políticos".

Esto provocó un rifirrafe con el presidente de Cantabria, que salió en defensa de Simón: "Ante lo que nadie conoce, ¿quién es el guapo que está preparado?". "Estoy hablando de que si no hay mascarillas y se dice que no hacen falta, hay que decir 'no las hay: haceros mascarillas en casa'. Lo único que hace falta es usar el sentido común".

"A todo pasado es muy fácil hacer críticas", espertó Revilla, que añadió: "Este hombre ha soportado todos los días tres horas de preguntas con talante. A mí me han dicho que sabe un huevo y está fogueado. Ha cometido algún error, pero aguantar lo que ha aguantado ahí... 100 preguntas al día y sin insultar a nadie".

Motos, obligado a recular con Revilla: "Ha hecho un trabajo brutal"

"Igual no eran para él", dijo Motos. "En medio del tema le cae el virus. Hay que ponerse en el papel de él. El tío allí con aquellos pelos, aguantando la leña que le daban. No le conozco, pero si le veo le doy un abrazo".

Fue entonces cuando el valenciano reculó y rompió una lanza en favor de Simón: "No tengo nada en contra de él, es un señor que ha hecho un trabajo brutal, pero si cometes errores, cometes errores... Y ya está. Si dices que los PCR no sirven para nada, yo discrepo, porque eso es lo que está salvando al planeta". "Estás obsesionado con los PCR", remató Revilla.

