Fani desvela toda la verdad sobre la misteriosa muerte de su madre: su espeluznante testimonio Ecoteuve.es 11:31 - 26/06/2020 0 Comentarios

La concursante de 'La casa fuerte' asegura que su tía Raquel no fue al entierro

Un mes después de asegurar en el Deluxe que su madre murió asesinada y que ella misma tomó pastillas con tan solo 4 años, Fani ha vuelto a sacar a colación la triste historia de su progenitora al haber insinuado su tía Raquel que la propia Fani habría ejercido de escort con ella. La concursante de La casa fuerte se derrumbaba al hablar de su madre y desvelaba quién tenía sus cenizas, además de una gran ausencia en el entierro.

La tía Raquel asegura que ha revelado la presunta dedicación de Fani como escort en el pasado -algo que la propia Fani ya ha negado- como venganza a cómo se portó con su madre y su tía Paloma Fani.

Además, ha contado que incluso cuando su hermana estaba en el hospital, tenía que pagarle el parking a Fani si quería que fuera a verla mientras estaba ingresada.

"Yo nunca he hablado mal de mi madre, sólo dije -y malamente dicho- lo de 'sueltecilla', y a mi tía le pedí perdón, por activa y por pasiva. Yo no he hablado mal de mi madre, sólo dije eso. Antes de que yo dijera eso y saliese el titular, ya no nos hablábamos. Ella ya le estaba poniendo comida caliente al hombre que me trató mal a mi hijo y a mí, ¿Qué excusa es esa? Si ella no aguantaba a mi madre", ha tratado de explicar Fani Carbajo.

"La voy a tener muerta"

"Todo lo bueno que pudo tener en vida, lo tiene gracias a mi tía Maite. Que yo a mi madre la he acogido en mi casa, y ha conocido a su nieto. Las cenizas de mi madre las tengo yo, porque ya que no la he tenido en vida, la voy a tener muerta. Ella no estuvo en el entierro de su hermana, que por muy mal que te lleves con tu sobrina, es tu hermana, vas y no me miras a la cara. Pero no fue, y nadie se lo prohibió", puntualizó sobre su tía Raquel.