Fani niega haber sido escort y anuncia medidas legales; Christofer la defiende de su tía: "Me da asco"

'La casa fuerte' enfrentó a la concursante contra su presunto pasado como 'Pretty Woman'

Sálvame y La casa fuerte llevaban varios días sacando a la luz el supuesto pasado de Fani Carbajo (La isla de las tentaciones, Supervivientes) como chica de compañía en un chalet de lucecitas del pudiente barrio de Aravaca, una acusación que, curiosamente, la madrileña habría hecho días antes sobre su enemiga Oriana. Ayer, La casa fuerte mostró estos rumores a la aludida y a su pareja, Christofer.

"Creemos que debes ser consciente de una información que se está contando sobre ti en algunos platós de televisión. Debes estar al tanto y tener la oportunidad de desmentirlo o de contar lo que tú quieras", dijo Jorge Javier Vázquez anoche a Fani, dando paso a las declaraciones de algunos de sus familiares, en las que afirmaban que habría ejercido la prostitución junto a su propia tía.

"O sea, Jorge, me acabo de quedar en shock. A eso se dedicó ella, la señora del pelo rosa (su tía Raquel, la que va por los platós) y yo la llevaba a esa casa y la recogía de esa casa. Peo yo no trabaje allí. Yo, por suerte o por desgracia, llevo trabajando desde los 14 años, y nunca me ha faltado dinero para comer. Si me hubiera faltado, no hubiera dudado en pedírselo a mi familia", declaró una Fani visiblemente abrumada por la amarga sorpresa.

Anuncia acciones legales

Pero además, Fani ha explotado aún más si cabe al escuchar que Christofer sabría que ejercía el oficio más antiguo del mundo:"¿Que mi novio lo sabía? No sólo la voy a demandar yo, Christofer también. Por supuesto que me reunía con hombres. Porque trabajada de comercial de alarmas, quedaba con hombres y mujeres muchas veces por la noche, porque no podían quedar por la mañana. Mi novio ha venido muchas veces a esas casas a montar las alarmas. Ganaba mucho dinero, y si queréis os traigo las nominas", ha sentenciado.

"He robado para dar de comer a mi hijo"

"Yo he tenido que robar para dar de comer a mi hijo porque su padre lo he hecho, y no se me cae la cara de vergüenza, pero nunca me he prostituido. Lo van a tener que demostrar, lo voy a poner en manos de mi abogado", ha afirmado.

"No tiene vergüenza"

"Déjame en paz, que yo me preocupo de mi vida y de mi familia. Yo he hablado en Lecturas de ella, y lo he hecho muy bien. Nos ha tendido la mano cuando yo me vi en la calle, pero esto, hablar así de mí, no tiene vergüenza".

Fani ha contado que pasó una muy mala época en la que incluso la Cruz Roja tenía que ayudar con víveres: "Yo, ha habido una temporada que no tenía ni un p*** duro, no tenía ni para pagar el alquiler. A mí me traía comida la Cruz Roja, y es que no me avergüenzo. Y ahora, gracias a Dios, me está yendo bien. Sólo quiero darle a mi hijo el futuro y la infancia que yo no he tenido. Sus primos no me hablan por culpa de ella, porque no les deja, y yo en cambio, si mi hijo si quiere ver a su tía, la ve", ha confesado.

"Sólo quiero ser feliz con mi hijo, darle de todo, y que no le falte de nada. Si a ella le da igual su sobrino muy bien, pero es mi hijo. A ver si tiene dinero para pagar la demanda", dijo la concursante madrileña a lágrima viva.

"Nunca hablé mal de mi madre"

Jorge le ha explicado a Fani que su tía Raquel desveló esto, según ella, por lo mal que hablaba Fani de su propia madre.

Carbajo se defendió de la acusación: "Yo nunca he hablado mal de mi madre, sólo dije lo de sueltecilla, y a ella le pedí perdón, por activa y por pasiva. Antes de que yo dijera eso, ya no nos hablábamos. ¿Qué excusa es esa? Si ella no aguantaba a mi madre. Todo lo bueno que pudo tener en vida, lo tiene gracias a mi tía Maite. Las cenizas de mi madre, las tengo yo. Ella no estuvo en el entierro de su hermana, y nadie se lo prohibió", ha soltado Fani.

Christofer reacciona: "Vergüenza. Asco"

"Es una vergüenza. Me dan asco. No tengo otra palabra", eran las primeras palabras del chileno Christofer sobre el vídeo recopilación que Jorge les mostró sobre Raquel en Sálvame. El novio de Fani Carbajo se quejó de que "no todo vale por dinero".

El concursante no ha negado que mantenía una buena relación con la tía de Fani (Raquel) y su pareja, el tatuador, pero ha negado rotundamente que fuera verdad lo que han dicho.

"No me sorprende"

"Si te digo la verdad no me sorprende pero no pensaba que iba a ser como la hermana de Fani, de llenarse los bolsillos de dinero diciendo cualquier cosa. Da vergüenza no, lo siguiente", explicaba.

"Es mentira"

"Lo que ha dicho su pareja es mentira. Y ya lo hablaremos fuera. Yo con ese señor no he tenido ninguna conversación", sentenciaba tras verle decir que le mandó la dirección donde Fani habría sido chica de compañía.

"Todo lo que han dicho es mentira. Dicen que soy conocedor, más mentira todavía. Es envidia. No nos dejan en paz. No hacemos daño a nadie. Estamos aquí para ganar dinero para una casa. Por fama no, luchando para una casa. Es de vergüenza", confesaba Christofer.

Tras esto, la pareja ha asegurado que hablarán con su letrado para que interponga las demandas oportunas.