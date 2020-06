Jorge Javier vs. Belén Esteban, tercer 'round': ¿reconciliación o ruptura total en 'La Última Cena'? Ecoteuve.es 9:44 - 26/06/2020 2 Comentarios

El presentador de 'Sálvame' y la tertuliana se vuelven a ver las caras

La de San Blas tendrá que cocinar tras la guerra con el catalán en el 'Deluxe'

El programa puede dar la puntilla definitiva a la gran amistad entre ambos

Telecinco celebrará esta noche, en prime time, el tercer 'round' de la batalla televisiva que han protagonizado esta semana Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban después la gran bronca que tuvieron el pasado sábado en el Deluxe. El presentador y la tertuliana se enzarzaron en directo mientras discutían sobre política y de la gestión que ha hecho el Gobierno ante la crisis del coronavirus.

Después de que Jorge Javier criticara las "trampas" de su discurso, Belén Esteban soltó a su amigo un comentario ("Es que tu no lo vives") para elevarlo a una posición social y económica de la que realmente ella también forma parte. "Es que tus amigas no van en metro", insistió al catalán antes de que este montara en cólera y decidiera abandonar muy enfadado el plató. En ese momento, la opinión pública se dividió ante una guerra televisiva que ejemplificaba a la perfección la gran polarización que se vive en España tras desatarse la pandemia.

Tres días después, Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban se volvieron a ver las caras. Ambos regresaron a Telecinco sin bajarse del burro para enfrentarse a una 'Cumbre por la paz' que moderó desde primera hora de la tarde Lydia Lozano y que tuvo al resto de colaboradores como 'diplomáticos'. Y mientras que Belén Esteban se mostró muy dolida por lo sucedido ("me sentí humillada"), Jorge Javier Vázquez volvió al trabajo restándole importancia a la pelea.

El presentador no pidió disculpas a su compañera y se llevó la situación al humor tirando pullitas a la de San Blas durante toda la tarde, algo que no terminó de convencer a una parte de los espectadores. Todo ello, en la línea del mensaje que le escribió el domingo para intentar rebajar la tensión entre ellos. "Lo peor de esto es que ya no voy a cenar con Pablo Alborán, ¿no?", bromeó después de que le pidiera a su amiga que le presentara al cantante.

Belén Esteban alegó en su regreso a Sálvame que sentía su comentario porque se expresó mal y Jorge Javier, rotundo, aseguró no creerla porque pensaba que realmente eso es lo que quería decirle. A lo largo del programa, Jorge Javier intentó picar a la colaboradora, a la que, poco a poco, se le fue yendo el cabreo, tal y como demostró intercambiando alguna risa cómplice con su amigo. "Lo peor de esto es que hay gente que se va a pelear entre sí posicionándose contigo y conmigo y luego tú y yo seguiremos siendo amigos como siempre", lamentó el catalán.

¿Será la verdadera última cena de Jorge y Belén?

Esta noche, después de que 'la princesa del pueblo' asegurara este jueves que aun estaba dolida con su amigo, ambos vivirán su tercer (y tal vez definitivo) enfrentamiento. Jorge Javier y Belén Esteban coincidirán así en La Última Cena en una noche en la que la tertuliana tendrá que cocinar codo a codo con alguien que todavía el programa no ha desvelado.

Tal y como avanzaron, se trata de una artista de los escenarios, separada, concursante de realities, que ha protagonizado sonadas polémicas. Como advierte el dicho, la venganza es un plato que se sirve frío y los cuchillos podrían volver a volar entre los dos principales rostros de Sálvame. ¿Servirá este 'tercer round' para que ambos firmen su reconciliación definitiva o supondrá la ruptura definitiva de la pareja?