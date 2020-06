Belén Esteban sigue "dolida" con Jorge Javier: "Parezco la tonta del pueblo y no tengo ni un pelo de eso" Ecoteuve.es 17:20 - 25/06/2020 2 Comentarios

La colaboradora se mantiene firme tras su desencuentro: "La que estoy harta soy yo"

A Belén Esteban no se le pasa el enfado con Jorge Javier y, más aun después de la actitud que mantuvo el presentador en la cumbre por la paz organizada por Sálvame para limar asperezas, donde lejos de tender puentes atacó aun más a su amiga.

Una de las afirmaciones que más dolió a la colaboradora de Jorge fue cuando dijo que había cobrado su sueldo completo por solo hacer dos recetas a la semana y probar una cena los viernes. "Me sentó muy mal", ha dicho este miércoles Belén, que se ha mantenido firme.

Lea también: "Estoy en ello": Carlos Herrera ya trabaja en el fichaje de Belén Esteban para COPE

"Para hablar hay que enterarse. Ni sé lo que cobra él, ni él sabe lo que cobro yo", ha asegurado muy molesta. "¿Qué pasa, que por vivir en un chalet con piscina y ser amiga de Rosalía y Pablo Alborán no puedo hablar? ¿Qué tengo que vivir, debajo de un puente?".

Belén Esteban: "No cuesta nada pedir perdón"

Belén Esteban ha añadido que no "quiero entrar en más discusiones, ni hablar de política" y que "me reafirmo en lo que dije". "Libertad para que cada uno diga lo que crea conveniente. Si no hay respeto, no hay nada".

"Parece que soy la tonta del pueblo, y de tonta tengo lo justo, porque pago mis impuestos y soy ciudadana", ha aseverado una "herida" Belén señalando que "no cuesta nada decir lo siento": "La que estoy harta soy yo. Jorge no es más que yo".

Lea también: Ana Rosa se moja sobre el cara a cara entre Jorge Javier y Belén Esteban: "Debatir con él es muy complicado"