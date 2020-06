Vestidos de novia hechos con papel higiénico: el concurso más sorprendente de EEUU llega a España Ecoteuve.es 25/06/2020 - 15:46 0 Comentarios

DKISS estrena '¡Sí, quiero ese vestido de papel higiénico!' este sábado (14.45)

Seda, satén, brocado, tul, chifón, encaje y papel higiénico. Las protagonistas del nuevo programa de DKISS dejan volar su imaginación y aplican su destreza con las manos creando diseños nupciales fabricados única y exclusivamente con papel de baño. Ese es el propósito de ¡Sí, quiero ese vestido de papel higiénico!, un espacio que llega al mencionado canal este sábado 27 de junio a las 14.45.

Las participantes solamente podrán usar papel higiénico, pegamento y cinta adhesiva. Y es que, lo que surgió como un divertido reto para amenizar despedidas de soltera en EEUU, se ha convertido en un gran evento al que se apuntan miles de personas que quieren demostrar que su vestido de papel higiénico es el mejor. Esta competición comenzó hace 15 años en el ámbito virtual y, poco a poco, fue creciendo hasta llegar a congregar a miles de diseñadores amateurs que trabajan duro desde sus casas durante meses para crear diseños asombrosos con los que sorprender al público y el jurado de este original evento.

DKISS emite este programa especial de una hora que nos descubre a las personas que impulsaron este certamen, nos presenta las historias de varios de los artistas que participan y nos introduce directamente en la final celebrada en la ciudad de Nueva York.



Hasta allí llegan 12 ingeniosos y extremadamente hábiles diseñadores que aspiran a llevarse el gran premio final: un trofeo, un premio de 10.000 dólares y la admiración del jurado y el público atraído por la originalidad, habilidad y muchas horas de trabajo que hay detrás de los diseños más espectaculares de '¡Sí, quiero ese vestido de papel higiénico!'.

Paige Davis será la encargada de presentar esta gala

La actriz estadounidense Paige Davis será la encargada de presentar esta gala, que se ha convertido en una de las competiciones de moda más innovadoras de Nueva York y que está dividida en tres categorías. La primera será la tradicional, que aglutinará diseños que se podrían ver perfectamente en una tienda de novias. A continuación, se mostrará la fase cultural, en la que los trajes estarán caracterizados por diseños étnicos. Por último, tendrá lugar la categoría moderna, que contará con trajes de vanguardia alejados de un estilo clásico. Una vez hayan desfilados todos los vestidos, se seleccionará a un diseñador de cada nivel y entre los tres finalistas solo uno será el que se corone como vencedor de esta competición tan original.

Los encargados de escoger al ganador serán tres jueces expertos en vestidos de novia y en decoración, quienes se basarán en la imaginación, el ingenio y la creatividad para tomar la decisión final. Entre el jurado estará Monte Durham, uno de los consultores nupciales más reconocidos de América y que es el encargado de asesorar a numerosas novias en el programa ¡Sí, quiero ese vestido! Atlanta. También contaremos con Zanna Roberts Rassi, una periodista y aclamada estilista que, tal y como afirma, "he vestido a famosos, he preparado miles de sesiones de fotos y también me casé, así que tengo mucho que decir en esta competición". Por último, también formará parte del jurado Jeremiah Brent, un reconocido diseñador de interiores y a quien los espectadores de DKISS conocerán por su gran trabajo en el programa La reforma de tus sueños.