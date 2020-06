Broncano pone en un aprieto a Mónica Naranjo: "¿Has visto a Miguel Bosé chupando sapo?" Ecoteuve.es 25/06/2020 - 15:12 0 Comentarios

El presentador de 'La Resistencia' soltó una inesperada pregunta a la cantante

David Broncano recibió este miércoles la visita de Mónica Naranjo. La cantante acudió a La Resistencia para presentar su nuevo EP, que lleva por título Mes Excentricitès. La intervención de la catalana empezó con un gran enfado de la artista después de que el cómico rompiera sin querer el disco de vinilo que le había regalado para promocionar su nuevo lanzamiento.

Después de soltarle algunas pullitas por no prepararse las entrevistas, la charla comenzó a desarrollarse con una mayor fluidez y con la invitada entrando al trapo de las bromas que el presentador le iba soltando. En un momento dado, Mónica Naranjo preguntó a Broncano por qué le había dicho por Twitter que fuera preparada para chupar sapo.

"No me conoce de nada y me dice que chupe un sapo", contó entre risas 'la pantera de Figueres'. "¿Pero tú nunca has chupado sapo? No me lo creo", aseguró Broncano, haciendo alusión así a uno de sus gags más repetidos desde la reciente detención de Nacho Vidal. "Yo nunca he consumido ninguna droga. No sé lo que son. Cero. Ni un porro", quiso dejar claro Naranjo.

Broncano pone a Mónica Naranjo en un aprieto

"¿Y tampoco has visto chupando sapo a otra persona?", volvió a la carga el humorista, provocando carcajadas en su entrevistada. "¿Ni a Miguel Bosé?", preguntó el presentador mientras ponía en un aprieto a Naranjo. "¿Pero qué dices? Si Miguel es un tío superserio. ¡Qué barbaridad!", respondió la cantante.

"Que sí, que sí, Miguel ha chupado sapo", insistió Broncano después de que el cantante haya acaparado el foco mediático durante las últimas semanas por sus locas teorías conspirativas sobre el gobierno y el coronavirus.

"Tú ves un sapo, que son maravillosos y enternecedores, lo último que se me ocurriría es darle un lametón. Hay que estar muy aburrido en la vida para chupar un sapo.", respondió Naranjo saliendo bien al paso de la pregunta.