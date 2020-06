Risto Mejide responde tras verse una bandera preconstitucional en su programa: "¿Merecen morir de hambre?" Ecoteuve.es 13:17 - 25/06/2020 0 Comentarios

"Aquí admitimos todo tipo de ideología", dice el presentador sobre una invitada

Vuelve a criticar al Gobierno: "No lo hemos hecho bien en el plano sanitario ni en el económico"

Adriana es una mujer que se encaró con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, este miércoles en la estación de Atocha, en Madrid. Después, entró en directo para el programa de Risto Mejide en Cuatro y expuso su situación.

Algunos espectadores advirtieron de que en la estantería que aparecía detrás de Adriana había una bandera de España preconstitucional y comenzaron a comentarlo.

Risto Mejide se hizo eco de los comentarios y salió en defensa de la invitada, en el sentido de que tenía derecho a hablar de su caso. "Aquí admitimos todo tipo de ideología, no preguntamos a nadie qué ideología tiene", dijo el presentador, que luego se indignó un poco más.

"Nosotros ponemos aquí a una mujer que ha perdido su empleo, que la semana que viene no sabe de lo que va a vivir, que ha tenido el coraje de venir a la tele a contárnoslo, que se ha enfrentado a un ministro para cantarle las cuarenta a la cara y aquí hay gente que está mirando si tenía una bandera así o asá".

"¿Qué pasa que los que tenga determinada ideología merecen morir de hambre? ¡Venga, hombre! Es que igual nos merecemos lo que nos pasa", criticó el presentador de Mediaset. "Estamos hablando de que no hay plan, pero es que igual nos merecemos que no haya plan, igual no lo hemos ganado".

"No lo hemos hecho bien en el plano sanitario ni en el económico"

El presentador también criticó la situación económica en España después de las últimas previsiones que se han concido. "No lo hemos hecho bien en el plano sanitario, no lo estamos haciendo bien en el plano económico De verdad, es indefendible".