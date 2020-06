Ana Rosa se pica con Marta Nebot: "Si tú y yo estuviéramos de acuerdo, tendríamos que ir al médico" Ecoteuve.es 25/06/2020 - 10:42 2 Comentarios

La colaboradora recopilaba los avances sanitarios en la lucha contra el coronavirus

Ana Rosa Quintana ha vuelto a cargar un día más contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La presentadora de Telecinco, que hace unas semanas se quejaba de lo largo que estaba siendo el estado de alarma que logro poner freno a la pandemia del coronavirus, considera ahora que el ejecutivo no está tomando las medidas suficientes para evitar los rebrotes que se están produciendo en algunos puntos de nuestra geografía.

Tres días después de entrar en la 'nueva normalidad', el número de casos se empieza a disparar: este miércoles, se notificaron 196 contagios respecto a los 108 que se habían anunciado el pasado martes. En las dos últimas semanas, 732 personas han iniciado los síntomas de la Covid19, lo que empieza a preocupar a las autoridades, ya que una segunda ola que pusiera en jaque la economía sería devastador para el país.

"Se nos está muriendo el miedo al coronavirus y hay que hacerlo renacer", comentó Marta Nebot en El Programa de Ana Rosa haciendo alusión a la gente que se ha relajado y se está saltando las medidas contra el virus. "Pues no será que no he metido yo miedo, ¿eh?", reconoció entre risas la presentadora.

El pique de Ana Rosa con Marta Nebot

"Lo que nos ha pasado es gordísimo y puede volver a pasar. Yo tengo la esperanza de que estamos más preparados. La cadena de contagio está empezando a controlarse, la app se va a probar ya en La Gomera...", destacaba optimista Marta Nebot mientras Quintana empezaba a torcer el gesto. "Parece que estamos algo mejor. En Asturias también se acaba de sacar la patente de unos respiradores que se están vendiendo a Brasil y otros países", informaba la tertuliana.

"A mí lo de los respiradores me da poca tranquilidad", apostillaba con sorna Ana Rosa antes de protagonizar un pequeño choque con su compañera. "Hay que tomar medidas y aquí las medidas se toman con retraso. Vamos con 15 dias de retraso, desde el principio hasta ahora", aseguró la conductora del espacio de Telecinco mientras Nebot le decía "no estar de acuerdo". "Si tú y yo estuviéramos de acuerdo, tendríamos que ir al médico", sentenció Quintana antes de dar paso a otro contenido.