Ana Rosa Quintana y Susanna Griso se van de vacaciones pero no a la vez: su calendario en Telecinco y Antena 3 David Saiz 25/06/2020 - 9:33 0 Comentarios

La presentadora de Telecinco se despide de los espectadores mañana, 26 de junio

La periodista de Antena 3 permanecerá en pantalla hasta el próximo 10 de julio

Diego Losada seguirá en La 1 hasta que llegue Mónica López en septiembre

La temporada 2019/2020 da sus últimos coletazos. Y el comienzo del fin es ese momento en el que las reinas de las mañanas se van de vacaciones. Sin embargo, las estrellas de Telecinco y Antena 3 no lo harán a la vez.

Según ha sabido ECOTEUVE.ES, Susanna Griso estará al frente de Espejo público hasta el próximo viernes 10 de julio. A partir del lunes 13, el programa comenzará su temporada de verano con Lorena García (Antena 3 Noticias), como viene siendo habitual.



Las vacaciones comenzarán antes para Ana Rosa Quintana. La presentadora de Telecinco se despedirá de la audiencia este mismo viernes, 26 de junio, como adelantó Bluper. Ana Terradillos, Patricia Pardo y Joaquín Prat se repartirán los distintos bloques del programa durante julio y agosto.

Diego Losada seguirá en La 1 hasta que llegue Mónica López

Donde no habrá cambios será en La 1, más que nada porque ya los hubo hace un mes. Cuando María Casado dejó La Mañana -TVE anunció días antes que no contaba con ella para septiembre-, Diego Losada se hizo cargo del programa en solitario.



El periodista gallego continuará así hasta septiembre, manteniendo una franja que a partir de entonces dejará en manos de Mónica López. La presentadora, hasta ahora jefa de Meteorología de la pública, pilotará un espacio matinal nuevo que ocupará toda la franja. Los Desayunos y A partir de hoy, el programa que presentaba Máximo Huerta, no volverán.

La temporada más convulsa marcada por el coronavirus

Con el inicio de las vacaciones de Ana Rosa y Griso se acaba la temporada más intensa de los últimos años, marcada por la pandemia del coronavirus. El confinamiento obligó a las cadenas, como al resto de sectores, a trabajar con equipos reducidos y parte de ellos teletrabajando desde casa.

Ana Rosa Quintana se va con un contrato de larga duración recién firmado con Mediaset. Lleva en Telecinco desde 2005, cuando comenzó al frente de las mañanas. Susanna Griso hizo lo propio con Atresmedia en 2018, cuando renovó su acuerdo. A finales de 2006 se hizo cargo de Espejo público, aunque llegó a la cadena años antes, en 1998.