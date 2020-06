Jorge Javier denuncia dos vídeos en los que aparece siendo asesinado: "Fue a raíz del 'rojos y maricones" Ecoteuve.es 24/06/2020 - 18:18 0 Comentarios

El presentador de 'Sálvame' presenta una querella en la Policía Nacional

El catalán se vuelve a enfrentar a Antonio Montero a cuenta del fascismo

Jorge Javier Vázquez ha vuelto este miércoles a Sálvame, un día después de haber protagonizado la primera Cumbre por la paz celebrada en el programa de Telecinco para que acercara posturas con Belén Esteban tras su tremendo enfrentamiento el pasado sábado en el Deluxe.

La entrada de Jorge Javier en plató coincidió con el momento en el que Antonio Montero criticaba al presentador por no haberle dejado hablar en la gran bronca que mantuvieron durante la cuarentena. "Yo ahora poniéndome serio, creo que se usa la palabra fascismo con mucha facilidad", se quejó el tertuliano, votante declarado de Vox.

"Y vuelta la burra al trigo. No uso la palabra fascismo con gratuidad. La uso con los que lo son", reivindicó el catalán. "Pues dedícatela a ti", le soltó el tertuliano. "Fascismo es Vox, no hay otra", insistió claramente el presentador. "Fascismo eres tú. Yo se la dedico a Podemos. ¿Si quieres que hablemos del fascismo por qué no nos vamos a La Sexta?", decía enfadado Montero, que aseguraba que "fascismo es lo de Cuba, Venezuela o Camboya".

"Confundes un régimen dictatorial con el fascismo. No tienes ni puta idea", le hizo saber entonces Kiko Matamoros. "Yo a ti te puedo dar clases de fascismo", aseguró entonces Montero en una frase que despertó las risas de sus compañeros. "No, eso seguro", dijo con sorna Matamoros. "Nos decís fascistas a los de derecha como si quisiéramos matar a los maricones, a los negros y es mentira. Nunca es verdad, yo a Vox no les he oído nunca decir nada en contra de esas personas", se atrevió a decir el periodista.

Jorge Javier denuncia dos vídeos en los que aparece asesinado

Jorge Javier aprovechó el momento para explicarle a Antonio Montero porqué es tan tajante a la hora de no dar cabida en su programa a discursos de odio como los que Vox defiende: "La paradoja de la tolerancia fue descrita por el filósofo Karl Popper en 1945. La paradoja dice que si una sociedad es ilimitadamente tolerante, su capacidad de ser tolerante será reducida o destruida por los intolerantes. Popper concluyó, aunque suene paradójico, que para mantener una sociedad tolerante la sociedad tiene que ser tolerante con la intolerancia", leyó el catalán en una tesis con las que Montero decía "estar de acuerdo".

Acto seguido, Jorge Javier recordó el día que explotó contra él haciendo su ya mítica proclama de que Sálvame era un programa de "rojos y maricones". "Sí, que me llamó fascista Ada Colau y la podría denunciar por eso", advirtió el colaborador. "Yo también creo que es un discurso fascista y si quieres también me denuncias a mí", le dijo Vázquez antes de relatar lo que sucedió después de aquel rifirrafe.

"El 1 y el 3 de mayo, dos días diferentes, justo después de que tuviésemos ese enfrentamiento, tuve que ir a denunciar a la policía. Han aparecido ahora vídeos disparando a Marlaska y Pablo Iglesias. A raíz de lo tuyo, en dos días diferentes, tuve que ir a denunciar dos vídeos en los que se me aparecía asesinando con una escopeta utilizando imágenes de Sálvame. Y en cuanto se me disparaba con un arma de fuego y se me veía en el suelo, aparecía una multitud aplaudiendo con banderas de España enfervorizada", desveló el conductor del espacio de Telecinco.