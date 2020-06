Kiko Hernández sufre un accidente de coche con sus hijas: "Me di contra un muro" Ecoteuve.es 24/06/2020 - 16:17 0 Comentarios

El colaborador de 'Sálvame' explica que todo quedó, afortunadamente, en un susto

Kiko Hernández sufrió un accidente de tráfico el pasado sábado, tal y como él mismo ha contado en Sálvame este miércoles. Afortunadamente, todo quedó en un susto y tanto él como sus hijas, con las que viajaba, están bien.

"Tuve un accidente de coche y tengo fastidiadas las cervicales", ha contado al comenzar el programa. "Vaya asco de año y de todo. Que se acabe ya 2020", ha añadido el colaborador de Telecinco.

A preguntas de Lydia Lozano, Kiko Hernández ha explicado que se chocó "contra un muro" cuando acudía por comida a un restaurante de comida rápida. "Era un muro muy bajo, mi coche es alto, y la cámara no lo vio. Aceleré para entrar en un McDonald's y me quedé ahí", ha relatado.

"Iba con mis hijas, pero no paso nada. Todos estamos bien", ha aclarado, para tranquilizar a todos sus compañeros de programa. "Me he quedado sin coche y tengo uno de sustitución".