Sacan a la luz el pasado de Fani como "Pretty Woman": "Una buena noche eran 1.000 o 1.500 euros"

Raquel, su tía, desvela en 'Sálvame' la profesión a la que se dedicó hace unos años

El cara a cara entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban no ocupó toda la escaleta de Sálvame este martes. El programa de Telecinco se dejó un caramelito para su parte final relacionado con el pasado de Fani y que dio algo de luz a lo que había dicho Miguel Frigenti hace unos días.

Según su testimonio, Fani trabajó junto a ella como "Pretty Woman" durante un tiempo para ganar dinero. Raquel reconoció a Jorge Javier que decidió hacerlo porque su marido le abandonó y tenía que "cuidar de mis hijos y pagar las facturas".

Raquel contó que al enterarse Fani a qué se dedicaba y cuánto se ganaba, ella afirmó que "quería probar". "No me sorprendió su reacción porque le gusta mucho vivir bien, el dinero y aparentar", señaló su tía afirmando que "intentó que no lo hiciera, pero ya es mayorcita".

La tía de Fani destapa su pasado como 'Pretty Woman'

La mujer afirmó que ha dado este paso de sacar a luz el pasado como 'Pretty Woman' de Fani porque "hizo de sufrir mucho a mi familia, sobre todo a mi hermana mayor y mi sobrina": "Si tú no tienes respeto a los demás, ¿vas a esperar que te lo tengan a ti?".

Raquel terminó diciendo que "iban todas las noches" a trabajar y desveló los sueldos: "Ganabas dependiendo de lo que trabajaras, una buena noche se puede sacar 1.000 o 1.500 euros". Todo esto, siempre según el testimonio de la tía de Fani, lo desconocería Christofer.

