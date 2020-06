"Te has convertido en un Chikilicuatre y acabarás en nada": Jiménez Losantos 'atiza' a Jorge Javier Ecoteuve.es 24/06/2020 - 13:23 0 Comentarios

El locutor vuelve a la carga contra el presentador tras su bronca con Belén Esteban

"Es un analfabeto en materia política; no sabe ni lo que es el fascismo"

Federico Jiménez Losantos ha vuelto a atacar a Jorge Javier Vázquez después de su bronca con Belén Esteban el pasado sábado, cuando la dejó plantada en plató después de arremeter contra ella a gritos.

En su reencuentro en Sálvame, Jorge Javier Vázquez cargó de nuevo contra Belén Esteban y no hizo nada de autocrítica. Además, sobre la libertad de su programa, explicó que nunca iba a permitir que ningún colaborador -no lo decía por Belén- defendiera postulados cercanos a Vox. "Es fascismo puro", dijo ante una Gema López que le afeó sus palabras.

"El único antifascista, por cuestión de edad, soy yo", ha dicho Losantos. "El único que militó contra el franquismo en Barcelona. Tú eras un bebé, un mamoncete, que es lo que hacen los bebés. Los certificados los podemos dar los que estuvimos allí, no los mamonazos que no estuvieron y ahora se hacen los mártires".

"Que a un partido fundado por un héroe como Ortega Lara, tú le atribuyas que es un partido fascista...", ha lamentado el locutor. "Vas a tener serios problemas y no solo de credibilidad. Te estás forrando en una televisión de Berlusconi, que no es un modelo de pulcritud democrática", ha continuado. "Cuando uno no calcula bien los riesgos, se pega unas tortas monumentales.

"Por lo pronto ya has perdido la gracia que tenías. Para media España te has convertido en un Wyoming, en un Chikilicuatre... vas por buen camino para acabar en nada", ha seguido Losantos, muy crítico con lo que denomina "inquisición progre". "Si quieres ser ministro del Interior de Corea del Norte, que empiece por Cataluña que es la dictadura más cercana", ha dicho en esRadio.

Losantos, contra Jorge Javier: "No sabe ni lo que es el fascismo"

Losantos ha llamado a Jorge Javier Vázquez "analfabeto en materia política". "No sabe lo que es el fascismo. Como todos estos progres, que no estudiaron nada y nunca hicieron nada contra el franquismo. Y él menos, por edad y por la ganadería a la que sirve, que es racista y que es la del nacionalismo catalán. Mamarracho tú no sabes lo que es el fascismo".

