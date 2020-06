Críticas a Jorge Javier Vázquez por su actitud 'pasota' con Belén Esteban en su reencuentro en 'Sálvame' Ecoteuve.es 24/06/2020 - 11:08 0 Comentarios

El presentador no pidió perdón a su compañera tras su bronca en el 'Deluxe'

Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban se volvieron a ver las caras en el plató de Sálvame dos días después de la gran bronca que protagonizaron el pasado sábado en el Deluxe. Ambos regresaron a Telecinco sin bajarse del burro para enfrentarse a una 'Cumbre por la paz' que moderó desde primera hora de la tarde Lydia Lozano y que tuvo al resto de colaboradores como 'diplomáticos'.

Y mientras que Belén Esteban se mostró muy dolida por lo sucedido ("me sentí humillada"), Jorge Javier Vázquez volvió al trabajo restándole importancia a la pelea. El presentador no pidió disculpas a su compañera y se llevó la situación al humor tirando pullitas a la de San Blas durante toda la tarde, algo que no terminó de convencer a una parte de los espectadores. Todo ello, en la línea del mensaje que le escribió el domingo para intentar rebajar la tensión entre ellos. "Lo peor de esto es que ya no voy a cenar con Pablo Alborán, ¿no?", bromeó después de que le pidiera que se lo presentara.

"Belén Esteban ya no es pueblo", recordó desde su atril el catalán, haciendo alusión al ataque que le lanzó la tertuliana el pasado sábado. Después de que Jorge Javier criticara las "trampas" de su discurso, Belén Esteban soltó a su amigo un comentario ("Es que tu no lo vives") para elevarlo a una posición social y económica de la que realmente ella también forma parte. "Es que tus amigas no van en metro", insistió antes de que el presentador decidiera abandonar el plató en plena entrevista para, según explicó este martes, "evitar que la cosa fuera a más".

Belén Esteban alegó en su regreso a Sálvame que sentía su comentario porque se expresó mal y Jorge Javier, rotundo, aseguró no creerla porque pensaba que realmente eso es lo que quería decirle. A lo largo del programa, Jorge Javier intentó picar a la colaboradora, a la que, poco a poco, se le fue yendo el cabreo, tal y como demostró intercambiando alguna risa cómplice con su amigo.

"Lo peor de esto es que hay gente que se va a pelear entre sí posicionándose contigo y conmigo y luego tú y yo seguiremos siendo amigos como siempre", lamentó el Vázquez, que recibió las críticas de aquellos que consideran que ha sido muy duro con Belén Esteban, a la que tenía que haber pedido disculpas por su plantón ante las cámaras de Telecinco.

Flipo con el Jorge Javier la está poniendo a caldo sin decirle nada solamente con la risa pero Jorge Javier que no se confíe porque Belén no lo va a perdonar nada más porque ya es rencorosa muerte — Monik Canó M. (@Monik336) June 23, 2020

por supuesto que la tiene que pedir perdón me parece vergonzoso lo que hizo Jorge Javier siempre quiere humillar a Belén Esteban ya dijo en un poli que la tenía envidia y se nota — Belén fuerza y 67,9% (@a0574ab552d34b7) June 23, 2020

Hombre una disculpa a Belen no estaría mal por humillarla y a la audiencia por supuesto porque lo que ocurrió el sábado fue bochornoso. — David (@David47941880) June 23, 2020

Jorge se pasó 7 pueblos — SANDRA MUÑOZ GARCIA (@62_SANDRA) June 23, 2020

La ha humillado y por lo que leo la sigue humillando. VERGONZOSO — ZOREBE ???? ?????????? (@zorebe) June 23, 2020

Jorge ya no siente lo mismo x Belén y s le nota como le habla debería disculparse un poco con ella. — Marilina Parra (@marilina_parra) June 23, 2020

Jorge Javier se ríe de Belen Esteban y de todos los españoles. Lamentable. — Juanfran Escudero ???????? (@JuanfraEscudero) June 23, 2020