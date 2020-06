Gema López no se corta con Jorge Javier: "Estás siendo fascista: te conviertes en lo que criticas" Ecoteuve.es 24/06/2020 - 11:01 0 Comentarios

El presentador asegura que no permitirá que nadie defienda a Vox en su presencia

Sálvame intentó que Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban se reconciliaran tras su gran pelea del sábado en Deluxe, cuando el presentador gritó a la colaboradora y se marchó del programa. El intento fue fallido. Belén pidió disculpas pero el presentador no hizo el mínimo gesto de autocrítica.

Esa cumbre de la 'no paz' tuvo una derivada cuando se puso sobre la mesa el argumento de que Jorge Javier Vázquez no deja expresar otras ideas que no sean las suyas. Los colaboradores recordaron un momento, hace semanas, cuando el presentador impidió a Antonio Montero que siguiera hablando con el ya mítico "este programa es de rojos y maricones".

"No voy a permitir que cuando yo presente el programa haya gente que venga con esos discursos atroces", dijo Jorge Javier este martes. Estas palabras extrañaron a Gema López. "Eso es un poco dictarorial por tu parte. Yo creo que trabajo de un programa libre", se atrevió a decir la colaboradora.

"¿Queremos dar voz al fascismo?", soltó Jorge Javier, arrancando una discusión con Vox como objeto de debate de fondo. "Mientras estén representados en un partido, la gente los puede votar. Yo me alejo de eso políticamente, pero no podemos censurar que una persona exponga sus ideas si vamos con la bandera de la libertad", le reprochó Gema López.

"Confundís libertad con dar alas al fascismo", se defendió Jorge Javier Vázquez. Pero Gema López no se quedó callada. "Tú estás siendo fascista de esa manera", dijo. "Antidemocrático es que no se deje hablar a alguien que piense distinto", continuó la periodista en Sálvame.

Gema López a Jorge Javier: "Tu actitud te convierte en lo que criticas"

Jorge Javier se mantuvo en su idea inicial. "Cuando esté yo delante, no lo voy a consentir, aunque sea dictatorial", dijo. "Están fuera de la ley con discursos xenófobos y homófobos"."Estoy de acuerdo contigo políticamente, pero tu actitud te convierte en lo que criticas", espetó Gema López.

"Para mí es fascismo puro y voy a intentar que nunca tengan voz. Y creo que es un error que se inviten a tertulianos que los apoyan", añadió el presentador. Sus palabras han sido contestadas por Santiago Abascal, líder de Vox.