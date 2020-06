Belén Esteban amenaza con abandonar 'Sálvame': "He recibido ofertas" Ecoteuve.es 23/06/2020 - 19:23 0 Comentarios

La colaboradora 'estrella' desvela que se ha planteado irse por sus "proyectos personales"

La cumbre de la paz de Sálvame para limar asperezas entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban ha acabado por sacar a la luz algo que pone en jaque los cimientos del programa producido de La Fábrica de la tele: la colaboradora se ha planteado irse.

Después de exponer sus argumentos por separado, los dos protagonistas de la trifulca se han visto las caras con Lydia Lozano como mediadora. Cuando intentaban acercar posturas, el presentador ha recordado el sufrimiento de los directores el domingo, en la resaca de la tremenda bronca, cuando Belén amenazó con no acudir más a su puesto de trabajo.

"Se pensaban que te ibas a ir a otro programa", ha dicho el presentador creando un silencio algo incómodo, a lo que él ha resuelto preguntando de forma directa: "¿Se te ha pasado por la cabeza irte?". "Sí". "¿Has recibido ofertas después de lo del sábado?". "No, has he recibido antes", ha respondido muy seria ella.

Minutos más tarde, Belén Esteban ha queridd aclarar que esto no significa que se vaya a ir de Sálvame, pero que tiene en mente "proyectos familiares" y que por eso tiene que recapacitar y "pensar en mí": "Aquí me pongo muy nerviosa".

"Si te vas, para mí sería un gran disgusto porque tenemos que vivir tu embarazo en directo", le ha dicho Jorge Javier después de 'firmar' la paz. Ya jugando a adivinar quién ha podido tentar a Belén, ella ha negado que llegara a ser compañera de Diego Arrabal en Viva la vida, Belén lo ha negado: "Te sorprendería".

