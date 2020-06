Jorge Javier Vázquez no pide perdón y ataca más a Belén Esteban: "Ya no es el pueblo" Ecoteuve.es 23/06/2020 - 17:43 | 18:19 - 23/06/20 0 Comentarios

El presentador echa más leña al fuego con la colaboradora: "La hemos comprado así"

Sálvame ha montado una cumbre por la paz tras la tremenda bronca entre Jorge Javier y Belén Esteban y el presentador ha asistido sin ninguna intención de tender puentes. Lejos de recular y pedir perdón, el catalán ha proseguido atacando a la colaboradora después de que esta reconociera que se sintió "humillada".

Vestido como un "camarada", Jorge Javier primero ha aireado los mensajes que mandó la colaboradora a dirección afirmando que no acudiría a su puesto de trabajo. "No os preocupéis, les dije. Que el martes la tenéis allí", ha contado.

A continuación, Jorge ha desvelado el mensajes que mandó a Belén Esteban para 'hacer las paces' con cierto retintín: "La escribí porque sabía que iba a estar llorando: 'Entonces Belén, lo de la cena con Alborán, ¿nada de nada? No te preocupes, que yo soy muy bueno y ya te he perdonado".

El presentador ha seguido atizándola al afirmar que aunque "está por encima de todo y la quiero, la hemos comprado así". "A Belén Esteban la conozco desde hace 20 años y ella se sustenta en el llanto, la queja y el cabreo".

Jorge Javier Vázquez: "No se pueden utilizar discursos populistas"

Después, el presentador catalán se ha referido al discurso "populista" que hizo Belén Esteban y se ha defendido de las acusaciones de censura: "Son palabras que está plagado de mentiras, bulos y opiniones poco científicas. Me revuelvo porque no podemos opinar de todo, por mucho que queramos".

Jorge Javier ha opinado que "no se pueden utilizar esos discursos populistas basándonos en lo emocional": "Estamos hablando de muertes. Hablamos de una pandemia como una barra de cuarto. No podemos dar recetas que no tienen ningún contenido ni solución". "La dejamos hablar demasiado", ha añadido.

Jorge Javier Vázquez: "Belén Esteban ya no es el pueblo"

"Mi gran cabreo fue el intentar colocarme en una torre de marfil. Este discurso de yo 'he sufrido, lo he pasado muy mal', este 'yoísmo' y capitalización del dolor no me la creo ni me la trago", ha dicho prendiendo la mecha aun más al afirmar que Belén "ha estado en su casa, sin contacto ninguno" y "cobrando su sueldo íntegro por hacer dos recetas y probar una cena los viernes".

"Belén Esteban ya no es el pueblo, ni yo tampoco lo soy, y es una cosa que ella tiene que aceptar. El pueblo no tiene un chalet con piscina en Paracuellos, ni cena con Pablo Alborán ni alterna con Rosalía", ha dicho Jorge Javier que según él, todo quedará en una "anécdota". Eso sí, ha quedado bien claro que el primer paso no lo dará él, sino que tendrá que ceder Belén.

