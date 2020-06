El enfado de Marta López con Sonsoles Ónega por restregarle las fotos más sexys de Alexia Rivas: "Sois unos capullos" Ecoteuve.es 23/06/2020 - 17:25 0 Comentarios

La colaboradora de Telecinco, cabreada por la jugarreta de 'Ya es mediodía'

Marta López se ha llevado este martes un gran disgusto al acudir a su puesto de trabajo en Ya es mediodía. Antes de finalizar el programa, Sonsoles Ónega anunció a la colaboradora que tenía un vídeo para ella. "Alexia Rivas ha querido lucir con todas sus virtudes, con las que ha conquistado a Alfonso Merlos, en sus redes sociales", anunció la presentadora mientras la tertuliana torcía el gesto.

Acto seguido, la periodista dio paso a unas imágenes en las que se recopilaba la nueva faceta de la joven como instagramer después de abandonar su puesto de reportera en Socialité tras su escándalo sexual con Merlos en plena cuarentena. Entra tanto, el programa puso unas imágenes sensuales de Alexia Rivas mientras enfocaban la reacción de Marta López en plató.

"Sois unos capullos, resulta que mi novio (que me presentasteis aquí) me deja por otra 20 años más joven que yo, más guapa que yo, y cada vez que vengo a trabajar me la ponéis", empezó diciendo molesta Marta López.

"¿Qué queréis que os diga? ¡Sacad el látigo!", añadió ya entre risas. "¿Qué has dicho que somos? ¿Unos capullos? Di que somos unos cabrones", comentó Miguel Ángel Nicolás con sorna. "Eso también y tú el más grande. Es humillante", sentenció la colaboradora antes de que Sonsoles despidiera el programa.