Belén Esteban responde a la oferta de Carlos Herrera: "Yo no tengo exclusividad con Telecinco" Ecoteuve.es 17:45 - 23/06/2020 0 Comentarios

La tertuliana de 'Sálvame' acepta la proposición del locutor de la Cadena COPE

Belén Esteban ha reaparecido este martes en Sálvame para verse las caras con Jorge Javier tras su monumental bronca en el Deluxe. Durante su intervención, la colaboradora ha devuelto el guante que le lanzó Carlos Herrera desde su programa en la cadena COPE.

El locutor contestó así a la pregunta de una oyente, que quiso saber si contrataría a la colaboradora: "¡Ya quisiera yo! Pero tiene exclusiva con Telecinco. A mí me entusiasmaría. Defendió su posición con vehemencia y me lo pasé muy bien viendo lo que vi", aseguró en directo el locutor de la emisora de los obispos.

Lea también: Belén Esteban: "Me sentí humillada por Jorge Javier"

Este martes, Lydia Lozano recordó a Belén Esteban en Sálvame que su sonada intervención en el Deluxe había acaparado la atención de todos los medios y había provocado la felicitación de "grandes líderes de opinión" como Jiménez Losantos o Carlos Herrera.

Lea también: "Mamarracho, ¿quién te has creído que eres?": Jiménez Losantos ataca a Jorge Javier tras su pelea con Belén Esteban

En ese momento, la tertuliana pidió la palabra a la canaria para responder al locutor de COPE. "Lo primero un beso. Carlos, yo no estoy en exclusividad con Telecinco, yo soy de la productora La Fábrica de la Tele. Cuando quieras, me puedes llevar a tu programa, porque hablar, sé hablar todavía. Hay otros que hablan mejor, pero yo hablaré a mi manera, como siempre he hecho", concluyó en una nueva pulla a Jorge Javier y Kiko Matamoros.

Lea también: "Fue una falta de respeto al espectador": Joaquín Prat critica a Jorge Javier por plantar a Belén Esteban