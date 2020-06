"Me sentí humillada por Jorge Javier": Belén Esteban, tras la monumental bronca Ecoteuve.es 23/06/2020 - 16:39 0 Comentarios

La colaboradora regresa a 'Sálvame' tras su enfrentamiento con Jorge Javier

"Nunca he sido una Cayetana, ni he salido con una cacerola", ha asegurado

"A mí mis jefes me han dado la enhorabuena de la audiencia que hice el sábado"

Sálvame ha sacado tajada de la tremenda bronca de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban en el Deluxe montando este martes la primera cumbre por la paz del programa después de levantar el 'muro de Berlén'. "Yo no soy política, soy ciudadana. No vengo con chuleta", ha dicho la colaboradora a su entrada al plató.

La colaboradora ha tomado la palabra antes de cruzarse con Jorge Javier defendiéndose: "Nunca he sido Cayetana, os lo puedo garantizar. Voy a seguir opinando lo mismo. Yo nunca vengo como mis entrevistas preparadas".

"Nunca he salido con una cacerola, así que lo de Cayetana me sobra", ha dicho. Belén Esteban ha insistido en que se limita a hablar en base a "lo que yo he vivido y me rodea" y ha remarcado su crítica hacia los políticos.

Sobre el dardo de Kiko Matamoros y el dato de audiencia del Deluxe: "A mí mis jefes me han dado la enhorabuena de la audiencia que hice el sábado. No ha ido tan mal la cosa cuando Viva la vida lleva hablando dos días de lo mismo y hoy seguimos con el mismo tema". Y ha remarcado: "Ana María Aldón y Carmen Borrego vinieron antes que yo e hicieron menos audiencia".

Belén Esteban: "Me sentí humillada por Jorge Javier"

"¿Sentiste que se te ninguneó por parte de Jorge Javier?", le ha preguntado Gema López a Belén, que respondía así: "El pasaba de lo que decía porque yo no estaba de acuerdo, pero también pienso que no tienes por qué coger el teléfono y tontear con tres chorbos. No me gustó".

"Se me tenía que haber dado un poco de atención", ha dicho Belén Esteban asegurando que se sintió "humillada" por Jorge Javier cuando se fue del plató, aunque no cambia "ni una coma" de su discurso. Eso sí, la tertuliana ha jurado que en "ningún momento" se refirió a Jorge Javier como "tú estás por encima".

De la misma forma, la de Paracuellos ha dicho que no siguió los pasos del presentador: Hice lo que creía que tenía que hacer: quedarme. Porque era mi entrevista. Si el decidió irse, ese ya es su problema".

Por otra parte, Belén Esteban ha opinado que algunos colaboradores, "Matamoros y Rafa Mora los primeros", se posicionan del lado de Jorge Javier "porque es el presentador" y "porque lo han hecho siempre".

