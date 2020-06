"Es un riesgo para ambas partes": Broncano desvela qué hay de cierto en su entrevista al rey Felipe VI Ecoteuve.es 23/06/2020 - 14:25 0 Comentarios

El presentador se hace eco de los rumores sobre la visita real a su programa

Este lunes, una noticia bomba corrió como la pólvora a través de Internet. El rey Felipe VI habría sido invitado a La Resistencia para ser entrevistado por David Broncano y la Casa Real estaría sopesando esta (a priori) loca idea que igual serviría para blanquear la imagen del monarca y acercarlo al público joven que habitualmente sigue el late night de Movistar+.

El propio presentador de #0 se ha pronunciado sobre este rumor a través de La Vida Moderna, su espacio radiofónico en la Cadena SER. "Ellos dicen que esas negociaciones se están llevando a cabo", empezó señalando el de Orcera. "¿Pero vas a entrevistarlo tú a él o él a ti?", preguntó bromeando Quequé.

Lea también: La Resistencia de Broncano llega a su fin: ¿cuándo emite Movistar+ el último programa?

"Me va a dar un puesto. Es una entrevista de trabajo", seguido diciendo Broncano mientras Ignatius señalaba entre risas que "igual el rey tiene un podcast". "Todo el rato están diciendo que en la Casa Real se vería con buenos ojos y que, a su vez, la gente de la Casa Real duda un poco porque a ver si les voy a hundir", ha señalado el humorista, haciéndose eco de los rumores. Aun así, ha asegurado que si tuviese la oportunidad, él estaría dispuesto a hacer esa entrevista.

Broncano se pronuncia sobre su supuesta entrevista al rey

"Dentro de poco, quizás, tenga más cosas que contaros. A mí si se me llama a Zarzuela", ha dicho en tono de broma. Quequé incidió entonces en esa idea de que la visita serviría para que muchos jóvenes conectaran con una institución que no está atravesando su mejor momento. No obstante, ha reconocido que puede ser un arma de doble filo.

"Es un riesgo para ambas partes. En un hipotético caso. Que esto no va a suceder, he comentado el artículo esto pero es una cosa que vamos...", ha sentenciado Broncano asegurando que los rumores sobre esa entrevista son totalmente falsos.