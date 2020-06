"Es un bulo y una estafa": la seria advertencia de Jordi Évole a sus seguidores Ecoteuve.es 23/06/2020 - 13:25 0 Comentarios

El presentador de La Sexta denuncia un timo en sus redes sociales

"No, Jordi Évole no ha ido a El Hormiguero a presentar su inversión en Bitcoin System: ES UN TIMO". Con estas palabras ha alertado el presentador de La Sexta a sus seguidores en redes sociales del grave engaño que circula a través de Internet y que utiliza su imagen como reclamo para la supuesta inversión en bitcoins.

Jordi Évole ha publicado un mensaje en su cuenta oficial de Facebook con el que informa de que a pesar que ha emprendido acciones legales contra estas webs, los anuncios con su cara siguen inundando la red. El conductor de Lo de Évole ha pedido la difusión de su publicación para evitar que más personas puedan ser víctimas de este tipo de artimañas.

Lea también: "El cáncer siempre gana": Rosa María Sardà dio a Évole su última (y cruda) entrevista en televisión

"Es un bulo y una estafa": la advertencia de Évole

"Otra vez se está publicando en varias webs y medios de comunicación una publicidad de Google, en la que bajo la apariencia de una noticia, se me asocia a un 'revolucionario método de inversión en bitcoins" anunciado en El Hormiguero. Es un BULO Y UNA ESTAFA", ha dicho contundente el periodista catalán.

Lea también: Nuria Roca, víctima de una "estafa": comercializaron unos vinos con su imagen sin su permiso

"La mentira empezó este año, y a pesar de que he presentado una querella ante la justicia para evitar que consigan engañar a más gente, el bulo va apareciendo cíclicamente. Y como de momento parece que no podemos hacer nada más que aguantar que se siga propagando la estafa, pues iremos colgando este comunicado para que no pique la gente", ha concluido.