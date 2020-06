"No me arrepiento de nada": Belén Esteban vuelve a la carga contra Jorge Javier tras su pelea en el 'Deluxe' Ecoteuve.es 23/06/2020 - 10:52 | 12:41 - 23/06/20 0 Comentarios

La tertuliana dio la cara dos días después de la insólita trifulca en el programa

Belén Esteban ha roto su silencio dos días después de protagonizar una gran bronca con Jorge Javier en el Deluxe. Tras realizar un discurso de media hora contra el Gobierno -que Kiko Matamoros tachó de "populista"-, la tertuliana se enfrentó al presentador después de que este pusiera en tela de juicio el peso de sus argumentos. "Es que tú no lo vives", le soltó la colaboradora provocando que el catalán estallara y decidiera abandonar el plató antes de terminar su entrevista.

Dos días después de la insólita trifulca, uno de los reporteros del Sálvame de Telecinco pudo hablar con Belén Esteban a las puertas de su domicilio. Kike Calleja le contó las críticas que había estado recibiendo ese día por parte de Kiko Matamoros y le preguntó por ese mensaje que supuestamente le habría mandado Jorge Javier para acercar posturas.

"Prefiero ser populista que no pelota", ha dicho contundente la de San Blas en referencia a Matamoros. "No sabía que había una bogado de Estado en el programa, lo que pasa que parece ser que no ha llegado a procurador", añadió Belén Esteban en otra pulla a su compañero antes de alardear por enésima vez de su campechanía.

"No me arrepiento de nada": Belén Esteban da la cara

"Yo me rodeo de gente normal, no con futbolistas ni influencers, sé de lo que hablo", insistió reafirmándose en el mismo argumento del pasado Deluxe. Y es que, tal y como contó ante las cámaras de Telecinco, no cambiaría ni una sola de sus palabras. "No me arrepiento de nada porque lo sigo pensando", aseguró Belén en una respuesta que puede poner aún más complicada su reconciliación con Jorge Javier Vázquez.

Tras escuchar su testimonio, Kiko Matamoros respondió desde plató criticando nuevamente a la tertuliana. "A esta señora no se le puede llevar la contraria, si se la llevas te descalifica. La que el sábado decía que tenía que ser libre, si lo dice uno de lo que ella ha hecho ya empieza la descalificación", lamentó.

"Tú no eres la única en el mundo que tiene familia mileurista, yo tengo hijos en el paro, conozco la problemática de la gente", se quejaba Matamoros antes de pedirle el mismo respeto que ella va profesando. "Guárdate los juicios. La abanderada de la libertad es la que está contra la libertad de opinión de los demás", concluyó antes de que Paz Padilla declinase obligar a los colaboradores a posicionarse en el conflicto y así demoler ese 'muro' que se ha creado entre los dos principales rostros del programa.

