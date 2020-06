Juana, la abuela de 'Masterchef', expulsada en la recta final del concurso Ecoteuve.es 23/06/2020 - 9:41 0 Comentarios

La participante segoviana cae derrotada ante Andy, que tuvo un pie fuera, e Iván

Quedan dos semanas para la final de Masterchef 8. Los aspirantes del concurso de TVE han entrado en el último tramo con la elección de los semifinalistas. Y entre ellos no está Juana, la más veterana del talent culinario.

La noche no empezó nada bien para Juana, una portera de 74 años de Segovia que durante todo el concurso sí había mantenido el ritmo de sus compañeros de Mastercherf, mucho más jóvenes que ella.

En la primera prueba del programa que La 1 emitió este lunes, Juana lo pasó realmente mal y estuvo a punto de tirar la toalla. Los concursantes tuvieron que darlo todo en una carrera que consistía en elaborar cuantos platos pidieran los jueces del programa a través de una app, simulando la entrega de comida a domicilio: Guacamole, humus, ceviche, steak tartar... "Es la primera vez en mi vida que me rindo. En mi vida me he rendido con todo lo que me ha pasado", dijo Juana, que se echó a llorar.

La concursante, no obstante, sacó la prueba, pero con muchas dificultades. En exteriores, coincidió con José María, Andy e Ivan. Era el grupo fuerte, supuestamente, pero cay´ o eliminado por el equipo contrario en el que estaban Luna, Ana y Alberto.

José María usó el pin de oro y evitó la prueba de eliminación

De vuelta al plató, José María usó un pin de oro y se evitó enfrentarse a la prueba de eliminación, que consistía en reproducir un laborioso postre de Valentina Lorieto, exjefa de pastelería del restaurante San Pol de Carme Ruscalleda.

Iván se acercó bastante a la perfección. Andy se quedó lejos, pero lo hizo mucho mejor que Juana, aunque la valoración de los jueces fue peor para él que para ella. Finalmente, el jurado eliminó a la veterana concursante, que se queda a las puertas de la gran final de Masterchef, que se emitirá el lunes 6 de julio.