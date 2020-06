"Nos ha pegado muy duro": el discurso más íntimo y emocionante de Pablo Motos en 'El Hormiguero' Ecoteuve.es 23/06/2020 - 8:54 0 Comentarios

El presentador explicó cómo ha vivido el equipo del programa el confinamiento

El espacio de Antena 3 volvió a recibir público -un grupo de sanitarios- tras 100 días

"Vuestra dignidad nos emociona", dijo a los espectadores que llenaron las gradas

El Hormiguero no ha dejado de emitirse durante los tres meses que ha durado el confinamiento por el coronavirus. Sin público en el plató, Pablo Motos ha estado al frente del programa y, cada noche, ha comenzado con un monólogo con el que pretendía dar ánimos a una audiencia que tan mal lo ha pasado en medio de una pandemia que deja en España 30.000 muertos.

Este lunes, El Hormiguero recibió espectadores en sus gradas, después de 101 días vacías. Todos eran sanitarios, en un homenaje que el programa quiso hacerles tras su incansable dedicación durante este tiempo. A ellos dedicó Pablo Motos su discurso inicial.

El presentador comenzó sincerándose con la audiencia sobre cómo vivió el equipo los primeros días de confinamiento, cuando el programa se transformó para seguir acompañando a los espectadores -y lo ha hecho con notable audiencia- durante la cuarentena.

"Estábamos muertos de miedo", reconoció Motos, sobre el primer día que el equipo volvió para seguir haciendo el programa. "Las caras eran muy largas. Había mucho mal rollo aquí. Muchos se habían enfadado con sus parejas porque no entendían que hubiera que venir a trabajar en esa situación", recordó el presentador.

Motos explicó que decidieron segur haciendo El Hormiguero "para que la gente no perdiera la esperanza". "Que si El Hormiguero seguía, no sería tan grave. Volvimos para que tuvierais una rutina y una sonrisa".

Motos: "No pudimos evitar que empezase a morir nuestra gente"

Eso sí, el presentador explicó que el equipo lo pasó realmente mal, con personas afectadas directamente por la pandemia. "No pudimos evitar que empezase a morir nuestra gente. Nos ha pegado muy duro. Todos los días había dramas. Hay gente que ha perdido a padres, abuelos... No os imagináis cómo ha sido esto. Ha habido noches que hemos estado rotos de dolor".

Pablo Motos, a los sanitarios: "Vuestra dignidad nos emociona"

Con los sanitarios sentado ya en el plató, Pablo Motos quiso dirigirse directamente a ellos con unas emocionantes palabras. "Mientras todos huíamos del Covid, ellos se dieron la vuelta y fueron hacia el Covid para salvarnos", dijo.

"Hay una diferencia entre nosotros y ellos: nosotros no hemos visto el coronavirus, los muertos, el miedo, el caos, no hemos sido la última persona que han visto los enfermos que no tenían cura, no hemos sentido la impotencia de ver morir a un compañero por ir a trabajar con un equipo de protección indecente, y no hemos visto cara a cara lo injusta que es la vida", relató Motos.

El presentador pidió a los sanitarios que no se queden solo con esa parte dramática. "Una de las cosas más difíciles de la vida es estar a la altura de uno mismo y vosotros lo habéis hecho. Vuestra dignidad nos emociona", cerró el presentador.