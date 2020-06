Miguel Frigenti se rompe en 'Sálvame' al recordar su infancia: "Un día le dije a mi madre que me quería morir" Ecoteuve.es 22/06/2020 - 19:20 0 Comentarios

El colaborador cuenta que fue víctima de agresiones e insultos en su época del colegio

"Lo que me pasó me ha hecho ser quien soy". Miguel Frigenti se ha abierto en canal este lunes en Sálvame al hablar de la dura infancia que vivió. "Me destrozaron la infancia. Para mi fueron lo peor", ha dicho recordando su etapa en el colegio cuando le insultaban por ser gay.

El colaborador ha dicho que "era como un niño ausente", que no tenía amigos, que le agredían y que incluso hizo un cumpleaños con 10 años al que no fue ningún crío. "Gran Hermano me salvó la vida. Me iba a casa de mi abuela a ver el 24 Horas".

Eso sí, en el colegio no se achantaba. "Si me insultaban, al día siguiente iba con las plataformas de las Spice Girls", ha asegurado Frigenti, que ha ido a un colegio público y a otro de curas. "Las madres de los niños me miraban mal en colegio católico. Donde mejor me he sentido ha sido en la enseñanza pública".

Frigenti ha asegurado que la homofobia sigue presente en la actualidad y que, por ejemplo, en la Gran Vía está bien visto ver a una pareja gay de la mano, pero en un pueblo no. De hecho, en Talavera de la Reina, su ciudad natal, llegaron a pegarle por esto mismo.

Frigenti ha dicho que a los 23 años, empezó a "llorar muchísimo" porque no encontraba sentido a su vida y que llamó a su madre diciéndola 'me quiero morir'. A partir de ahí, Miguel empezó a ir a terapia todas las semanas.

