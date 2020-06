Gema López, sin miedo a Jorge Javier: "Ninguneó a Belén Esteban; hizo mal en marcharse" Ecoteuve.es 22/06/2020 - 17:14 0 Comentarios

Kiko Matamoros desmonta el "discurso populista" de su compañera en el 'Deluxe'

Sálvame ha abierto este lunes el programa poniendo sobre la mesa la espectacular bronca que protagonizaron Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban el pasado sábado en el Deluxe. La dirección del espacio de Telecinco ha pedido a sus tertulianos que se posicionen en el conflicto y, uno a uno, se han ido mojando con el controvertido asunto.

Todos los colaboradores coincidieron en que el punto de inflexión llegó cuando Belén Esteban intentó despreciar el argumento de Jorge Javier, asegurando que él no había vivido las consecuencias de la crisis sanitaria. También estaban de acuerdo en que la reacción del presentador con su amiga, marchándose del plató, había sido totalmente desmesurada. Una de las más tajantes contra el catalán ha sido Gema López.

"A mí no me gustó que se fuera, porque creo que tiene mano izquierda y profesionalidad para lidiar con esto. Él se va con el mal trago y ella se queda con el mal trago aquí. Es un tema personal pero con una mayor profundidad. Cuando Belén le dice que no lo ha vivido, le está diciendo: 'Es tú vives en otra esfera, tu no cobras 400 euros, tu no coges el metro", empezó diciendo la colaboradora, antes de centrar sus críticas en Jorge.

"No hay que olvidar que él también ningunea a Belén con lo de los chorbos y con lo de Cayetana. Prefiero que me rebatas con argumentos a que me hagas pequeñita. En el partido final, Belén supo quedarse y él se fue. Desde casa, que no se quedara se vio mal", argumentó López antes de destacar que Jorge Javier "lo que tenía que hacer es evitar que eso vaya a más".

Kiko Matamoros desmonta el discurso "populista" de Belén

Kiko Matamoros, por su parte, dio la cara por Jorge Javier señalando que la bronca "se está vendiendo como un enfrentamiento político y no es eso". "Jorge salta cuando Belén le atribuye una falta de cercanía y empatía con las víctimas. Él estaba de cachondeo y de buen humor y no entró a calificar su discurso, podría haberle dicho 800 mil cosas porque estaba lleno de contradicciones", empezó criticando el tertuliano, que consideró el speech de Esteban como "populista". "Lo podía haber hecho Evita Perón", dijo con sorna. "Pero ella alude a los sentimientos de Jorge y él dijo por ahí no paso", recordó.

Kiko Matamoros recordó también que Cifuentes había apoyado a Belén Esteban durante su intervención: "Le quiero decir una cosa, tanto a Belén como a Cifuentes: Las ambulancias de Madrid en las que trabaja Miguel están absolutamente privatizadas desde el Gobierno de Cifuentes. Será la administración privada la que tiene que gestionar eso", criticó el colaborador.

"El discurso de todos los políticos son unos sinvergüenzas, además de falso y dictatorial, es una barbaridad como la copa de un pino. Dice que el que lo ha hecho mal es Almeida. ¿Qué es lo que ha hecho bien? No me lo ha respondido. Ponerse para la foto con un banco de alimentos", señaló Matamoros. "Dice que en Vigo se ha hecho test a toda la población y es mentira", informó. "Lo de los 400 euros, 400 euros es una pensión indigna para quien sea, pero gracias al Gobierno que tenemos, existe", aseguró Kiko en alusión al ingreso mínimo vital, una medida sin precedentes en España."No es justo que se prediquen esas cosas", concluyó antes de asegurar que, por todo ello, entendía el enfado de Jorge Javier.

