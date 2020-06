"Mamarracho, ¿quién te has creído que eres?": Jiménez Losantos ataca a Jorge Javier tras su pelea con Belén Esteban Ecoteuve.es 22/06/2020 - 15:56 0 Comentarios

El presentador de Telecinco discutió con su compañera tras su crítica al Gobierno

Federico Jiménez Losantos ha criticado con dureza a Jorge Javier Vázquez después de la bronca que el presentador tuvo con Belén Esteban en Deluxe, cuando llegó a abandonar el programa y se negó a seguir entrevistando a su compañera, que reaparecía después de 100 días confinadas.

Todo sucedió cuando Belén Esteban atacó al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión en la crisis del coronavirus. Un implacable discurso que al presentador le pareció "un rollazo". "He aprovechado para mandar mensajes a unos chorbos por WhatsApp mientras", dijo a la 'princesa del pueblo'.

Jiménez Losantos dice de Jorge Javier que es "un chico con talento pero con el complejo charnego". "Quieren hacerse perdonar siendo muy de izquierdas", apunta el locutor de esRadio. Jorge Javier Vázquez "quiere ser García Ferreras. Olvídate. Haces bien la crónica rosa. En política haces como Maruja Torres: el ridículo".

"Me apena que un tío con talento sea tan inconsciente sobre sus límites. No sabes nada de política y lo poco que sabes son mamarrachadas pogres que deberías archivar", afirma Losantos, que también critica a los responsables del programa de Telecinco. "Los directores piensan lo mismo. Son progres catalanes que odian todo lo español. Son progres asquerosos que dominan las televisiones y las productoras".

Losantos: "Belén Esteban estuvo muy bien y muy contenida"

Una de las cosas que hizo Jorge Javier Vázquez fue mofarse de Belén Esteban porque su discurso había gustado a Cifuentes y Carmen Lomana. El presentador llamó "Cayetana" a la colaboradora. "Ya no eres la princesa del pueblo".

"¿Tú estableces el derecho de admisión?", critica Federico Jiménez Losantos. "Esa es la misma gente que tú has invitado a ese sofá para ganar dinero, porque Vasile no hace esto por amor a España. ¿Ahora tú desprecias a Lomana? ¿Quién te crees que eres?", arremete el locutor, que considera que lo que hizo de Jorge Javier "es un desprecio a la gente que ve Sálvame".

"Mamarracho, ¿quién te has creído tú que eres? ¿El fiscal de Moscú? ¿Pero quién eres para hablar así de gente a la que has estado lamiendo el rabel 30 años? ¿Te vas a reír ahora de la crónica rosa? A mí no me caen bien ni Cifuentes ni Lomana. Eso lo puedo decir yo, ¿pero tú? Esta gente es la que te ha llenado las arcas. Tú eres rico por esta gente", continúa el locutor.

"Fue tan violento...", dice Losantos sobre la actitud de Jorge Javier. "Belén Esteban estuvo muy bien y muy contenida, a diferencia del otro que parecía Sor Lucía Caram".

