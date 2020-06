"¿Qué quieres, que me vaya?": tremenda bronca entre Juan Carlos Rivero y Gonzalo Miró en 'Estudio Estadio' Ecoteuve.es 14:00 - 22/06/2020 0 Comentarios

El presentador reprochó al colaborador que calificara como "vergüenza" lo ocurrido entre la Real y el Madrid

"No me espantes a la gente", picó primero Rivero a Miró, que optó por callarse después

Estudio estadio vivió una bronca sin precedentes con Juan Carlos Rivero y Gonzalo Miró como protagonistas. Todo vino a raíz del cabreo que tenía el colaborador después de las polémicas decisiones arbitrales en el Real Sociedad - Real Madrid que acababa de disputarse y que colocó a los de Zidane en lo alto de la clasificación.

La bronca se inició en el saludo inicial del presentador: "No me espantes a la gente, a ser posible". "Yo solo espero que pueda opinar al igual que lo han hecho mis compañeros", dijo Miró a lo que Rivero espetó: "Sí, sí, con corrección". Algo molesto, el tertuliano dio su opinión: "Para mí lo que hemos visto en Anoeta ha sido una auténtica vergüenza para el fútbol español".

Inmediatamente, a sus compañeros le entraron la risa y Rivero se cachondeaba. "Podemos hacer una cosa: poned directamente el himno del Madrid, sacad imágenes de otros años levantando la copa de LaLiga y ya está", aseveró indignado Miró, seguidor confeso del Atlético del Madrid.

Mientras tanto, Rivero instó a que expusiera sus argumentos "con corrección": "Puedes decir que Benzemá toca el balón con la mano, el gol de Januzaj... ahora, que es una vergüenza...". "A mí me parece una vergüenza", insistió Miró a lo que el presentador replicó: "A mí me puede parecer una vergüenza que ayer diera el gol [el del Atleti]". "No parece que el balón entre entero", siguió haciendo reír a Gonzalo: "Una frase me habéis dejado decir".

A continuación, Rivero intentó explicarse ante la defensa que hizo Lorena González: "En este programa se ha dicho muchas veces 'es una vergüenza": "Una cosa es decir que Benzemá toca el balón con la mano, que el gol de Januzaj es legal, que el penalti de Vinicius... Por supuesto. De ahí a extrapolarlo a que poco más o menos es un golpe de estado, pues no".

Broncón entre Juan Carlos Rivero y Gonzalo Miró: "¿Qué quieres, que me vaya?"

La discusión siguió minutos después cuando, con algo de sorna, Juan Carlos Rivero le dio una "segunda oportunidad". "No me interesa venir a este aquelarre absurdo neomadridista donde yo no puedo expresarme como a mí me gustaría", aseguró Miró. "Tengo que tener respeto por mi opinión y a mí lo que ha pasado en Anoeta me parece una vergüenza para el fútbol español. Punto, ya está. A partir de ahí seguid vosotros".

"Yo os he escuchado a todos atentamente, no he interrumpido absolutamente nada y a mí se me ha permitido decir una frase", dijo muy molesto a lo que Rivero contestó que ahora podía decir "siete frases", sacando aun más de quicio al colaborador: "Pues ahora tú sigues con el programa si quieres".

A partir de aquí, Miró se calló y la tensión era evidente en plató. "Gonzalo, ¿vas a decir algo en algún momento. Estás en un debate de televisión. Estás haciendo lo contrario para lo que se te ha llamado. ¿Lo entiendes, no?", dijo Rivero. "Si vas a estar sentado ahí durante una hora sin decir nada, pues tomamos una decisión".

"Pues tómala. ¿Qué quieres, que me vaya?". "No, quiero que hables". "No, si quieres me voy". "Quiero que des opiniones". "Depende de cómo os vayáis a tomar mis opiniones porque se ve que las opiniones tiene que ser...". "No discutas conmigo, sobre el fútbol". "El primero que ha empezado esta discusión ha sido tú", aseveró Miró. "Estás haciendo todo lo contrario a lo que se pide en un debate de televisión", remató Rivero.

