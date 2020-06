La inesperada confesión de Cristian Suescun sobre su novia Jessica que dejó en shock a Sofía y Maite Ecoteuve.es 22/06/2020 - 12:34 0 Comentarios

El concursante de 'La Casa Fuerte' se sinceró ante los espectadores

Sofía Suescun y Maite Galdeano acabaron este domingo llevándose las manos a la cabeza durante el debate de La Casa Fuerte. Todo ello, después de que Cristian hiciera una sorprendente confesión ante las cámaras de Telecinco sobre lo que siente por su novia Jessica.

El conflicto se desató después de que Oriana soltara una bomba en la villa al contar que Yola y Cristian se habrían besado en un gesto que ninguno de los dos recuerda. Tras ver las imágenes, Sofía Suescun aseguró que no le está gustando la actitud que está llevando a cabo su hermano en el plano amoroso. Según la navarra, el joven no está haciendo las cosas bien, ni con Yola, ni con su novia.

"Me parece feo esa forma de negar a Yola porque sé que de pequeño le encantaba. Pero a la hora de la verdad no sé qué se le habrá pasado por la cabeza para negarla", explicó la defensora del concursante antes de que Sonsoles le preguntara la opinión de Jessica ante todo lo que estaba pasando.

"No creo que su novia se haya enfadado. No creo que sea lo suficientemente grave como para decirle. Esperaba unas disculpas por parte de mi hermano porque ella es muy buena y no merece el mal trago que está pasando", respondió antes de descubrir la confesión que Cristian quería hacer ante las cámaras.

La confesión de Cristian Suescun sobre su novia Jessica

Sonsoles Ónega conectó con la casa para debatir con los concursantes sobre el supuesto beso de Yola y Cristian. En ese momento, la presentadora lanzó una pregunta al navarro de lo más contundente. "¿Estás enamorado?", lanzó la periodista.

"Yo estoy con mi novia, la quiero mucho. Pero no he estado en mi vida enamorado de nadie. No he tenido un flechazo. Pero la quiero mucho y la respeto", decía dejando con la boca abierta a Maite Galdeano. Mientras tanto, Sofía se llevaba las manos a la cabeza.

"Ya venían con problemas en la relación y los dos por igual, porque son celosos y vienen a decir lo mismo, que no están enamorados. Yo para andar así pues rompería. Pero esa chica me cae superbien, es azafata de vuelo, noble, sincera y me gustaba porque no le gusta la televisión", explicó Maite.

Ferre pidió entonces la palabra para añadir que él conocía los sentimientos de Cristian desde hace varios meses: "Yo con Cristian hablé mucho en Supervivientes porque se 'rayaba'. Le he dicho que así él tampoco es feliz. Él no quiere hacerla daño. Pero realmente no está enamorado", aseguró el joven mientras Suescun se excusaba diciendo que muchas parejas están juntas sin estar enamoradas.