Carlos Herrera hace una oferta a Belén Esteban tras su pelea con Jorge Javier Vázquez Ecoteuve.es 22/06/2020 - 12:11 0 Comentarios

El locutor dice que "lo pasó muy bien viendo lo que vi" en 'Sábado Deluxe'

Jorge Javier Vázquez estalló contra Belén Esteban el pasado sábado después de que la colaboradora arremetiese contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su "mala" gestión de la crisis del coronavirus. "No ha estado a la altura", dijo la 'princesa del pueblo' en un chorreo que hizo perder los papeles al presentador.

A Jorge Javier Vázquez, que siempre aprovecha para aplaudir la coalición PSOE-Podeos, no le gustó nada el alegato de su compañera. "Me ha parecido un rollazo y he estado enviando mensajes de WhatsApp a varios chorbos mientras...", dijo.

El rifirrafe se fue calentando hasta que Jorge Javier Vázquez perdió los papeles, gritó a Belén y abandonó, para no volver, la entrevista que estaba haciendo a la colaboradora, que volvía al programa después de 100 días confinada.

Lea también: "Jo, tía, supergalapagar de la muerte, superchoni": Carlos Herrera atiza a Montero

La oferta de Carlos Herrera a Belén Esteban

La pelea ha trascendido tanto que incluso ha sido comentada por Carlos Herrera en su programa de Cope. El colaborador ha contestado a una pregunta de un oyente que ha querido saber si contrataría a Belén Esteban de colaboradora.

"¡Ya quisiera yo! Pero tiene exclusiva con Telecinco. A mí me entusiasmaría. Defendió su posición con vehemencia y me lo pasé muy bien viendo lo que vi", ha dicho Carlos Herrera.

Lea también: Javier Negre sale en defensa de Belén Esteban y las redes llaman "dictador" a Jorge Javier