Emma García abronca a Diego Arrabal tras su ataque a Kiko Matamoros: "No somos tontos ninguno"

El paparazzi lanzó un 'tirito' a su compañero, que abandonó el plató indignado

Diego Arrabal y Kiko Matamoros volvieron a tener un fuerte encontronazo este domingo en Viva la vida. El rifirrafe lo empezó el paparazzi cuando, a modo de pulla y durante una conversación sobre Alessandro Lequio se dirigió a su compañero.

"Todos los padres o casi todos los padres... y no miro a nadie", dijo Arrabal. "Por favor, por favor", pidió Emma García al ser consciente del 'tirito', mientras que Matamoros soltó "eres un gilipollas", se levantó de su sofá y se marchó indignado del plató del programa.

Con todo esto, la presentadora se cabreó y aseguró que: "prefieron que se vaya Kiko, no es el momento. No somos tontos ninguno, vamos a dejarlo ahí". El periodista se hizo el loco y echó balones fuera de lo que había ocurrido: "Lo cogéis con unas pincitas a veces que no entiendo nada".

"Vamos a ver Diego. ¿Tengo que decirte lo que has hecho? Lo hemos visto todos. Hay ciertas bromas que se pasan y a mí eso no me gusta. Vamos a controlar los límites. Somos 'tocapelotas' pero hay que saber hacerlo con cierto humor y saber en qué momento se hace", dijo muy seria.

