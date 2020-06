"No lo pasé bien": Isabel Rabago habla de su etapa en el PP de Madrid Ecoteuve.es 22/06/2020 - 11:41 0 Comentarios

La colaboradora de 'Viva la vida' se refirió a esa etapa como "culpa, decepción y mentira"

Isabel Rábago se abrió en canal en las escaleras de las emociones de Viva la vida este domingo. La colaboradora habló por primera vez de su etapa en la política como asesora de medios en el PP de la Comunidad de Madrid, de la que se despidió con un escueto mensaje.

"No tengo enfrentamientos con nadie. Hice lo que me pidieron, cuando me lo pidieron, cumplí con creces y se acabó. No aspiro a ser política, jamás pedí ni soñé con cargo alguno. Tengo mi vida, mi trabajo, soy libre y seguiré como siempre he hecho, diciendo lo que pienso", escribió por entonces.

Lea también: Fani estalla contra Sonsoles Ónega: "No tienes ni idea de la educación que le doy a mi hijo"

Rábago empezó primero hablando con Emma García sobre el sentimiento de culpa: "Siempre lo tengo presente. Cuando pasan las cosas yo tiendo a analizarme y exigirme mucho. Nunca pienso que el error está en los demás y siempre me lo atribuyo a mí. (...) Me trae muchas decepciones".

"La culpa, la decepción y la mentira las junto en una etapa muy concreta de mi vida. Es a la relación que yo mantuve con un partido político concreto", continuó profundizando. "Estuve cerca de un año, un año muy intenso donde yo no lo pasé bien. Fuera supuso un boom mediático y una crítica que, fíjate, no me impresionó porque sí la esperaba".

Isabel Rábago habla de su paso por el PP de Madrid

"La gente que me conoce sabe la relación que yo he tenido durante 18 años con el PP. Con el momento de la dimisión de Cristina Cifuentes se crea un nuevo comité ejecutivo e Isabel Díaz Ayuso me llama para ser secretaria de medios. En ese momento dije que no necesitaba ningún cargo, pero que mi ayuda la iban a tener", recordó.

Lea también: El bombazo de Miguel Frigenti: lanza una información sobre el pasado de Fani

"No lo necesitaba porque sabía que el titular iba a ser yo. Ellos dijeron que no iba a pasar nada, pero yo sabía lo que iba a pasar. El titular era 'de Supervivientes y de Sálvame, al Partido Popular', echándome por tierra y si ni siquiera entrando en saber quién era yo".

"Claro que yo soy la que sale en los programas de entretenimiento, pero nadie se preocupó en saber quién era, pero ni fuera ni dentro", se lamentó Rábago asegurando que "no volvería a dar ese paso", aunque no se arrepiente.

"Entendía la política como un servicio público porque las personas que yo he conocido son gente muy válida para la política, pero cuando entras dentro de un partido, a lo mejor empiezas a ver cosas que te cuestionas, te planteas... Pasaron demasiadas cosas en demasiado tiempo y yo no estaba dispuesta a renunciar a muchas cosas, entre ellas, mi libertad".

Lea también: Durísimo ataque de Belén Esteban contra el Gobierno: "No ha estado a la altura"